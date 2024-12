Nota: Ex-governador Mauro Carlesse afirma não possuir qualquer proibição de ir e vir, estando em pleno gozo de todos os seus direitos

Por Redação

O ex-governador, Mauro Carlesse manifestou “indignação” ao receber a notícia da sua prisão “pois não é condenado em nenhum processo e nem possui qualquer proibição de ir e vir, estando em pleno gozo de todos os seus direitos fundamentais, principalmente o de ir e vir”.

A prisão do ex-governador aconteceu na manhã deste domingo, 15, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins (MPTO) por suspeita de plano de fuga internacional.

Na nota o ex-governador afirma que quando “requisitado, sempre responde à Justiça com com advogado constituído e colabora com as informações solicitadas”.

“Mauro Carlesse sempre esteve à disposição da Justiça e assim permanecerá. A defesa irá apresentar o pedido de revogação da prisão”, informou.

