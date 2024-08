Operação Protetor: Polícia Civil prende em flagrante em Talismã casal por tráfico de drogas

Policiais realizaram três dias de bloqueio na divisa do Tocantins com Goiás

Por Vania Machado/Governo do Tocantins

Policiais Civis da 7ª Delegacia Regional de Gurupi realizaram três dias de bloqueio na divisa dos estados do Tocantins e Goiás, no âmbito da Operação Protetor, com foco no combate ao tráfico de drogas na região e proteção das fronteiras. A ação, realizada no Posto Fiscal de Talismã, resultou na manhã desta sexta-feira, 16, no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e na prisão, em flagrante, de um casal por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com o homem de iniciais M.M.B.C, 26 anos, e a mulher, S.M.S., 24 anos, os policiais encontraram e apreenderam porções maconha, cocaína, vários insumos utilizados para fracionar a droga, dinheiro, balanças de precisão, munições de calibre 38 e um veículo Honda Civic.

Participaram da Operação, policiais civis da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), da 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Gurupi) e da 88ª Delegacia de Polícia de Gurupi.

“A operação é fruto de uma investigação que teve início há cerca de quatro meses visando identificar traficantes que atuam naquela região da cidade. Nesse bloqueio que fizemos constatamos a movimentação na região e então representamos por quatro mandados de busca e apreensão tendo como alvo esse núcleo que pertence a uma facção criminosa com atuação em todo o país. Outras diligências estão em andamento no sentido de identificar demais participantes nesses delitos”, informou o delegado Jacson Ribas, titular da 88ª DP e responsável pela DEIC – Gurupi.

O delegado regional Joadelson Rodrigues Albuquerque destaca que o intuito da Operação Protetor é justamente proteger as divisas do Estado. “O Tocantins está no centro do país, faz divisas com seis estados, por isso tem uma posição estratégica do ponto de vista da logística, inclusive para o tráfico de drogas. Diante disso, o nosso foco é intensificar as ações no âmbito da Operação Protetor, identificar essa movimentação criminosa e agir, retirando traficantes e drogas de circulação, protegendo assim, a população da região dos mais diversos crimes que o tráfico de drogas acaba desencadeando”, finalizou.