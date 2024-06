Operação Virtude Combate Violência Contra Idosos no Tocantins e flagra Irregularidades em Instituição de Palmas

Por Redação

O Secretário de Segurança Pública do Estado, Dr. Wlademir Oliveira, e o Comandante Geral da PMTO, Coronel Márcio Barbosa, estão comprometidos com a segurança no Tocantins, com foco na proteção aos idosos.

A união das Forças de Segurança Pública é essencial, e nesse sentido, a Operação Virtude tem atuado em ações ostensivas, educativas e repressivas durante todo o mês de junho no Estado, sob a Coordenação Estadual do Coronel Álon Amaral. Essa iniciativa, promovida pelo Governo Federal, Ministério da Justiça e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), começou no dia 10 de junho e vai até 11 de julho, em comemoração ao Junho Violeta – mês de conscientização contra a violência à pessoa idosa.

O objetivo da operação é sensibilizar a sociedade e fortalecer a rede de proteção aos idosos, garantido segurança e dignidade a essa população vulnerável. Ao longo de junho, essas ações contam com a participação do Coordenador Estadual da Operação Virtude, Coronel Álon Amaral, do Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada de Atendimento a Vulneráveis, Dr. Ricardo Leal, Policiais Civis e Militares do Sistema Integrado de Operações (SIOP), além de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Palmas (COMDIPI), do PROCON e da Vigilância Sanitária Municipal (VISA).

Na última segunda-feira (17), uma dessas ações envolveu a inspeção da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Lar Doce Lar, localizada em Palmas-TO. O objetivo era avaliar as condições físicas do local e o bem-estar dos residentes. Foram encontradas irregularidades, como a ausência de licenciamento sanitário e de um projeto arquitetônico aprovado pela vigilância sanitária. Diante dessa situação, medidas foram adotadas: foram emitidos autos de infração sanitária, termos de notificação e visita fiscal, além de orientações sobre educação sanitária, vigilância epidemiológica, ambiental e medidas preventivas para a disseminação de doenças aos administradores e funcionários da instituição.

Ações como essa estão se desenvolvendo em todo o Tocantins. Denúncias de violência contra idosos podem ser feitas nos seguintes canais: Polícia Militar (telefone 190), Polícia Civil (telefone 197) e através do site da Delegacia Virtual [Delegacia Virtual](https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/).