Pai mata filho a facada no setor Nova Fronteira; suspeito está foragido

da redação

Na noite desta segunda-feira (07) um homem matou o próprio filho, Alex Barbosa Fernandes de Oliveira, 18 anos, a facada no setor Nova Fronteira. O suspeito do homicídio Ronaldo Fernandes de Oliveira, 42 anos, fugiu do local logo após o crime. De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada e ao chegarem ao local encontraram o jovem já sem vida, com ferimentos causados por faca na região do peito.

Após cometer o crime, o pai fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. As autoridades estão realizando buscas intensivas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de localizar e prender o suspeito. A motivação para o crime ainda não foi confirmada, e os detalhes do relacionamento entre pai e filho estão sob investigação.