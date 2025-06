Polícia Civil do Tocantins indicia duas mulheres por falsa acusação de estupro de vulnerável em Ponte Alta do Tocantins

Denúncia resultou na prisão e condenação injusta de um homem de 49 anos

Por Redação

Na manhã desta segunda-feira, 9, policiais civis da 81ª Delegacia de Polícia de Ponte Alta do Tocantins concluíram o inquérito que apurou um caso de denúncia caluniosa ocorrido no município e indiciou duas mulheres pelo crime. As investigações revelaram que ambas teriam participado da construção de uma falsa acusação de estupro de vulnerável, que resultou na prisão e condenação injusta de um homem de 49 anos.

Conforme as investigações, os fatos ocorreram no ano de 2012, quando uma adolescente de 13 anos afirmou ter sido vítima do crime. No entanto, em novo depoimento prestado em 2023, a jovem declarou ter sido induzida a mentir pela irmã mais velha e por uma servidora pública municipal, ambas maior de idade à época dos fatos. As investigações indicaram que o acusado era candidato a vereador no período da falsa acusação. Já a servidora, apontada como coautora do crime, também concorria ao cargo, sendo adversária política.

O homem foi preso em abril deste ano pela Polícia Civil, com base na denúncia feita. No entanto, após o novo depoimento e aprofundamento das investigações, a equipe da 81ª DP constatou a inexistência do crime e a motivação política por trás da falsa imputação.

O delegado Roberto Assis, responsável pelo caso, destacou a gravidade da situação e o impacto de denúncias infundadas. “Temos observado um grande aumento no número de falsas denúncias. Isso tem levado à prática de graves injustiças, como neste caso, em que um homem foi preso e condenado injustamente por um crime tão sensível”, pontua.

Após os procedimentos, o inquérito foi remetido ao Ministério Público, que irá analisar o caso para eventual oferecimento de denúncia criminal contra as envolvidas.

Texto: Hiago Muniz/Governo do Tocantins