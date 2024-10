Polícia Federal publica edital de licitação para construção de uma Delegacia em Araguaína

Por Redação

A Superintendência Regional de Polícia Federal no Tocantins informa que foi publicado nesta quinta-feira, 31 de outubro de 2024, o Edital de Licitação para a contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura. O objetivo é a execução da obra de construção da nova Delegacia de Polícia Federal em Araguaína/TO.

A nova sede, que terá mais de 10.000m2, estará localizada às margens da BR 153, proporcionando um acesso mais rápido e fácil para servidores e cidadãos no norte do Tocantins. A obra está estimada em aproximadamente 16 milhões de reais.

Atualmente, a Delegacia encontra-se instalada em um imóvel alugado que não oferece condições adequadas para o desempenho de suas atividades e de atendimento ao público, localizada no centro da cidade.

A Delegacia de Polícia Federal em Araguaína/TO contará com uma edificação moderna, planejada e projetada para atender todas as necessidades logísticas da Polícia Federal, melhora no deslocamento de viaturas, melhor instalação e utilização dos equipamentos tecnológicos, gerando mais segurança e conforto para os cidadãos.