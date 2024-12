Preso no MS, homem acusado de matar a sogra e o ex-cunhado e tentar contra a vida da ex-companheira em Santa Terezinha do TO

Crimes ocorreram há 11 anos motivados pela não aceitação do fim do relacionamento

Um indivíduo de iniciais J.D.C., de 37 anos, apontado como o autor de dois homicídios e uma tentativa de homicídio, no ano de 2013, em Santa Terezinha do Tocantins, no norte do Tocantins, foi preso no Mato Grosso do Sul, na última semana, em decorrência de cumprimento a mandado de prisão preventiva.

O delegado Afonso José Azevedo de Lyra Filho, diretor da Diretoria de Repressão ao Crime Organizado (DRACCO) e que atuou no caso à época, informou que o homem foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde do último dia 19, na cidade de Ponta Porã (MS), quando apresentou um documento falso e acabou sendo detido.

Após consultas ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que havia um mandado de prisão preventiva, por crimes de homicídio e tentativa de homicídio, em desfavor de J.D.C., oriundo da Comarca de Tocantinópolis.

Diante dos fatos, além de ser preso por falsidade ideológica, os policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva, proveniente do Estado do Tocantins. Em seguida, após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o indivíduo foi recolhido à Unidade Penal de Ponta Porã, onde aguardará recambiamento para o Tocantins.

Duplo homicídio

Ainda conforme explica o delegado Afonso, no dia 17 de janeiro de 2013, no povoado São Bento, município de Santa Terezinha do Tocantins, J.D.C., armado com um revólver, invadiu a residência onde estava sua ex-companheira, e em um ato de fúria, efetuou disparos contra todos os ocupantes do imóvel, atingindo sua ex-sogra, seu ex-cunhado e sua ex-companheira. Devido à gravidade dos ferimentos, as duas primeiras vítimas morreram e sua ex-companheira foi socorrida e sobreviveu ao ataque.

Após atacar a família, J.D.C. tentou fugir com seu automóvel, mas capotou o veículo e, em seguida, abordou um conhecido, que sem saber dos fatos, lhe deu uma carona, até que acabaram caindo da motocicleta, momento em que J.D.C. fugiu e não foi mais localizado.

Motivação

As investigações da Polícia Civil do Tocantins revelaram que os crimes foram praticados em virtude de o autor não aceitar o fim do relacionamento com a companheira. Por isso, ele teria se armado e ido até a residência onde a mulher se encontrava para lhe ceifar a vida, fato que só não aconteceu porque o pai da vítima, que também acabou ferido no ataque, interveio e conseguiu fechar a porta, evitando que o homem efetuasse mais disparos contra sua ex-companheira.

O inquérito foi concluído pela Polícia Civil e o homem foi indiciado pelos crimes de duplo homicídio e duas tentativas de homicídio. Sua prisão preventiva foi deferida pelo Poder Judiciário, porém, o homem fugiu e permaneceu foragido até a última quinta-feira, quando foi finalmente capturado.

Para o delegado Afonso Lyra, a prisão do homem é de suma importância, pois trata-se de crimes gravíssimos que abalaram a cidade de Angico, onde a família morava e que causaram muita revolta e indignação pelo modo como foram perpetrados. “Mesmo após tantos anos do fato ocorrido, a Polícia Civil nunca desistiu de localizar esse homem que é apontado como o autor desse crime bárbaro que ceifou a vida de duas pessoas da mesma família e que foi praticado por motivo fútil, sem dar qualquer chance de defesa para as vítimas”, destacou.



