Réu é condenado a 12 anos e oito meses de prisão por tentativa de homicídio contra policiais em Gurupi

Por Redação

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri acolheu integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) e condenou Gleidson Alves Batista, 33 anos de idade, a 12 anos e oito meses de reclusão em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado tentado e uso de documento falso.

O julgamento ocorreu nesta quarta-feira, 28, na comarca de Gurupi, sendo a atuação do Ministério Público durante o júri conduzida pelo promotor de Justiça Rafael Pinto Alamy.

Segundo as informações do inquérito policial, nas primeiras horas do dia 20 de fevereiro de 2023, portando uma CNH falsa, Gleidson Alves Batista, em fuga após cometer crimes no município de Peixe, rompeu uma barreira policial, desceu do veículo e disparou contra a viatura onde estavam os policiais militares Jorge Ribeiro Dourado e Monithyel Alves Barbosa.

No julgamento, o Ministério Público alegou que o ataque foi direcionado aos policiais no exercício da função, com o objetivo de garantir a impunidade do crime anterior, e que o objetivo só não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade do réu, configurando tentativa de homicídio qualificado, devido ao fato de que as vítimas se tratavam de autoridades públicas em serviço e que o ataque teve a intenção de assegurar a impunidade do crime anterior.