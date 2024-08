Hospital Dom Orione é pioneiro no Tocantins em enucleação endoscópica da próstata

Técnica avançada é 10 vezes mais eficiente que o procedimento convencional

Por Redação

O Hospital Dom Orione, comprometido com a segurança, inovação e excelência no atendimento à saúde, anuncia a adoção de um procedimento avançado para o tratamento do crescimento da próstata, utilizando tecnologia de laser de alta potência. O método, conhecido como enucleação endoscópica da próstata, é minimamente invasivo e oferece benefícios significativos para os pacientes, incluindo menor tempo de internação, menor sangramento e uma redução considerável na chance de reincidência da doença.

O urologista, Dr. João Vitor Quadra, explica que a enucleação endoscópica da próstata é realizada através da uretra, permitindo o tratamento da próstata de todos os tamanhos de maneira menos invasiva.

“Comparado à ressecção transuretral da próstata convencional (RTU), que possui uma taxa de recidiva de 10% em 10 anos, a enucleação endoscópica com laser apresenta uma taxa de recidiva inferior a 1% no mesmo período”, completou.

Dr. Arnaldo Nunes, diretor técnico do Hospital Dom Orione, destaca a importância dessa inovação pioneira no Tocantins.

“Nossa missão é proporcionar aos nossos pacientes o acesso às melhores práticas e tecnologias disponíveis. A introdução da enucleação endoscópica da próstata com laser de alta potência reflete nosso compromisso em oferecer opções de tratamentos mais seguros e eficazes. Continuaremos investindo em inovação para que nossos pacientes possam contar com o que há de mais moderno em tratamentos de saúde”, destacou.

Texto: Rodrigo Martins / Ascom Hospital Dom Orione