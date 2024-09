Hospital Regional de Gurupi realiza a primeira captação de córneas

A ação foi graças ao sim da família de um doador do sexo masculino, de 69 anos

Por Aldenes Lima-Governo do Tocantins

O Hospital Regional de Gurupi (HRG) realizou, na quarta-feira, 11, a primeira captação de globo ocular para transplante de córneas. A ação foi graças ao sim da família de um doador do sexo masculino, de 69 anos e teve suporte da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), da unidade. O órgão captado foi enviado ao Banco de Olhos do Tocantins (BOTO), que funciona no Hospital Geral de Palmas (HGP), onde são realizados os transplantes de córneas no Estado.

“Queria expressar meu sincero agradecimento pelo incrível trabalho que a equipe realizou na captação do globo ocular, um feito histórico para nossa cidade. Esse gesto não apenas marca um novo capítulo em nossa jornada pela doação de órgãos, mas também oferece uma nova chance a muitos que aguardam na fila de transplantes em nosso Estado. Agradecemos de coração à família do doador, que, em meio à dor, demonstrou uma imensa generosidade e compreensão sobre a importância de ajudar ao próximo. O gesto deles é um exemplo comovente de solidariedade e esperança”, afirmou o médico oftalmologista e membro da CIHDOTT, Dr. Fernando Borges, que realizou o procedimento.

Para o diretor-geral do HRG, Fernando Mota, o procedimento mostra que a unidade hospitalar está preparada com toda a estrutura necessária para realizar a captura das córneas com êxito. “Estamos dando um passo muito importante hoje com esse procedimento realizado aqui no HRG. Por trás de tudo isso temos um contexto muito grande, que vem sendo construído com muito trabalho, ética e dedicação. É importante fortalecer cada vez mais a rede de captação e transplante de órgãos no nosso estado, para que mais pessoas possam ser beneficiadas e ter a oportunidade de melhorar a qualidade de vida”.

Segundo a coordenadora da Central Estadual de Transplantes (CETTO), Suziane Crateús, “este é um momento muito importante e ocorre dentro do Setembro Verde, mês de conscientização para a doação de órgãos. Quero agradecer o empenho da equipe do Hospital Regional de Gurupi e em especial, à família do doador que disse para a transformação do luto em qualidade de vida para um paciente que aguarda em fila”.

Serviço

No Tocantins, a captação de órgãos ocorre no HGP, no Hospital Regional de Araguaína e agora, no HRG. Durante o processo de doação é feito um trabalho conjunto das equipes da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), formada por profissionais da CETTO, da CIHDOTT, da Organização de Procura de Órgãos (OPO) e do Banco de Olhos Público do Tocantins (Boto). Estas equipes contam com o apoio fundamental dos servidores da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO), que atuam no Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e ainda da Polícia Militar do Tocantins (PM-TO), dos órgãos responsáveis pela regulação de trânsito e da Hemorrede Tocantins.

Como ser doador?

Para que aconteça a doação, é necessário que a família tenha conhecimento do desejo de ser doador, uma vez que parte dela a autorização para captação dos órgãos. A autorização deve ser concomitante ao quadro de morte encefálica, quando ocorre uma perda definitiva das funções do cérebro e, por isso, a recuperação não é possível. Neste tipo de quadro, os órgãos permanecem ativos por um curto período de tempo, o que permite então a captação para que sejam remetidos aos receptores.

Transplante de córnea

O transplante de córnea é o procedimento cirúrgico indicado para os casos em que há alteração na transparência ou formato da córnea e em alguns casos de infecção grave. No Tocantins, mais de 200 pacientes aguardam na fila por transplante.