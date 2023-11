Acadêmicos do curso de Ciências Contábeis apresentam manifesto em defesa da reforma financeira na Câmara de Dianópolis

Por Redação

Na noite desta quarta-feira, 22, acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) Câmpus Dianópolis, apresentaram durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Dianópolis, um manifesto com 400 assinaturas de empresários, políticos, pesquisadores, docentes e discentes em defesa da reforma financeira.



Os estudantes estavam acompanhados do coordenador do curso e professor, Gabriel Machado, além do professor Gilmar Teixeira Leão.



No documento, os discentes criticam a atual política de juros do Banco Central (BC) e defendem que a manutenção da taxa de juros no atual patamar desestimula investimentos no setor da produção.

É o segundo documento elaborado pelos acadêmicos do curso, uma vez que anteriormente, estudantes do 7º período apresentaram manifesto contrários à taxa Selic. “A gente veio com o objetivo de evidenciar para os nossos parlamentares a importância dessa discussão, na construção de uma país melhor, de uma Dianópolis melhor. Esse documento é uma forma de alertarmos sobre a necessidade urgente da reforma financeira, para que haja diminuição das taxas exorbitantes praticadas hoje no mercado, trazendo as boas práticas dos países emergentes e desenvolvidos. Em nome do curso de Ciências Contábeis agradeço a oportunidade”, disse o professor Gabriel Machado.

O objetivo, segundo o coordenador do curso, é além de demonstrar a elevada taxa de juros, é também sensibilizar a sociedade e autoridades sobre a necessidade da redução, uma vez que, as elevadas taxas impedem o crescimento e desenvolvimento econômico do país, sendo necessária a reforma financeira. “Não adianta fazer reforma tributária e reforma administrativa se as pessoas estão endividadas pagando juros e assim não podem comprar”, finalizou o professor Gabriel Machado.