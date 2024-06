Amastha reúne grupo de fortes empresários para receber Luciano Hang em Palmas

Por Redação

O pré-candidato a prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), recebeu a visita do amigo e empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, uma das maiores redes varejistas do Brasil. Amastha foi quem convenceu Hang a instalar uma unidade de Havan em Palmas, a primeira na região Norte do Brasil, que hoje é uma das lojas com maior faturamento do país. Para se ter uma ideia na força da Havan de Palmas, nesta quinta-feira (27), a loja palmense foi a primeira no ranking nacional.

Amastha e Luciano Hang se reuniram com um grande grupo de empresários, na manhã desta sexta-feira (28), numa das mais tradicionais empresas da Capital, a JL Meurer. Empresários com forte atuação nos mais diversos setores de desenvolvimento de Palmas, que empregam milhares de trabalhadores palmenses, puderam ouvir um pouco sobre a visão de Luciano Hang sobre as perspectivas para o Brasil, as potencialidades do Tocantins e as oportunidades de crescimento econômico de Palmas.



Amastha e Luciano Hang têm uma relação comercial e de amizade há mais de 20 anos. Hang é um dos grandes empresários brasileiros e um dos maiores empregadores do Brasil. Fundada em 1986, a Havan conta hoje com 175 megalojas espalhadas por 23 estados brasileiros e no Distrito Federal. Amastha vem trabalhando para que Hang traga uma nova loja da Havan em Palmas e que desta vez seja instalada na região Sul da cidade.

“Acredito muito no potencial econômico de Palmas e isso me faz trabalhar para fomentar o empreendedorismo na cidade, trazendo novas empresas, estimulando o setor produtivo e gerando emprego e gerando renda para a população. Isso mês fez investir na construção do Shopping Capim Dourado na cidade, que hoje é um grande sucesso e uma referência de centro comercial para a região Norte do país. Venho falando da força econômica de Palmas para o Hang há muito tempo e foi isso que fez ele abrir a primeira loja da Havan da região Norte do país em Palmas. Agora estou tentando convencê-lo que Palmas merece mais uma unidade, desta vez instalada na região Sul”, afirmou Amastha.

A visão empreendedora de Hang fez com que ele investisse num projeto ainda mais grandioso. Ele anunciou este ano a construção de prédio residencial mais alto do mundo, que está sendo iniciado em Balneário Camburiú, em Santa Catarina. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o empreendimento terá 509 metros de altura e 154 andares. Amastha já disse a Hang que Palmas está pronta para receber um projeto tão grandioso como este do prédio mais alto do mundo.