Ao lado do governador Wanderlei, com importantes líderes políticos e do povo, Jorge Frederico faz grande convenção nesta quarta-feira,31

A estrutura montada no Espaço Arena, na avenida Filadélfia, contará com muita tecnologia e interatividade e promete reunir milhares de pessoas

Por Redação

Com a presença do Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, do presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres e de grandes forças políticas da região, o pré-candidato a prefeitura de Araguaína, Jorge Frederico será oficializado candidato durante a convenção conjunta dos partidos Republicanos, PDT, Progressistas, Solidariedade, PRTB e PSB. O evento acontece a partir das 17 horas no Espaço Arena, na avenida Filadélfia e promete reunir milhares de pessoas.

“Hoje será um dia histórico para Araguaína e vamos fazer uma convenção bonita e democrática, repleta de gente que quer o melhor para nossa Cidade. Será o pontapé inicial de um momento de união, de reafirmação das nossas propostas e de preparação para os desafios que estão por vir. Estou muito feliz e confiante neste momento e ao lado do Governador Wanderlei e de todos os meus aliados políticos vamos mostrar para população Araguainense que podemos fazer uma gestão humana e moderna, que Araguaína pode mais e irá fazer muito mais”, afirmou o pré-candidato.

Grandes aliados

A convenção contará com a presença do deputado estadual e ex-vice-prefeito de Araguaína Marcus Marcelo (PL) e das legendas Republicanos, do governador Wanderlei, do presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres, do deputado federal Ricardo Ayres e da secretária estadual de Ações Governamentais e ex-prefeita de Araguaína Valderez Castelo Branco; PDT, do vice-governador Laurez Moreira e do ex-prefeito Paulo Sidnei.

O presidente metropolitano do Progressistas, Cabral Santos Gonçalves, e os deputados federais Vicentinho Alves e Lázaro Botelho e do ex-deputado Elenil da Penha estão confirmados; também do Solidariedade, dr. Hugo Mendes; PRTB e ex-vereador Divino Bethânia Junior; e do PSB, do ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha e do presidente regional do partido, Martin Júnior irão fazer parte da chapa.

Os ex-deputados estaduais Palmeri Bezerra e Raimundo Palito e várias autoridades do estado também já confirmaram presença.

Serviço

O quê: Convenção partidária Jorge Frederico;

Quando: Dia 31 de julho, às 17 horas;

Onde: Espaço Arena, na Avenida Filadélfia;

Como: Com a presença do governador Wanderlei Barbosa e líderes de partidos aliados, candidatos a vereador e população.