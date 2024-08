Aprovado em convenção, Cristiano Pisoni apresenta vice e pede comparação de candidatos

Tucano prega mudança radical e urgente na cidade; PSDB mostra união total em torno da chapa

Por Redação

Diferente dos iguais – Foi assim que o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni, foi descrito na noite de ontem, 01, durante a convenção do PSDB que oficializou sua chapa. Um dos pontos altos da noite foi a apresentação de sua vice Tatiane Barreto, momento muito aguardado pelos eleitores e feito de forma emblemática, próximo ao fim do evento. Tatiane é diretora do Programa Mesa Brasil, do Sistema Fecomércio em Gurupi, e há mais de 20 anos atua pela ação social na cidade.

Cristiano e os pré-candidatos a vereadores do partido receberam palavras de apoio de importantes convidados, como o deputado estadual Eduardo Mantoan, o presidente da Fecomércio e pai de Cristiano, Itelvino Pisoni, o secretário de Turismo de Palmas, Tom Lyra, e o secretário de Finanças de Palmas, Carlos Assis, representando o PSDB estadual.

Em seu discurso, Pisoni reforçou seu compromisso em resgatar uma Gurupi para os Gurupienses:

“Naquele meu primeiro discurso, quatro meses atrás no nosso evento de filiação, eu falei que a gente iria discutir Gurupi. Nós temos mostrado propostas, apontado os defeitos e muitas coisas que ficaram escondidas durante muito tempo. Mostramos que em Gurupi existe um grupo político só, que se reveza no poder. E tem muita gente incomodada com isso. Eu vou mostrar pra população que ela vai ter um bom nome para escolher, diferente dos iguais. Vocês terão um prefeito que trabalhe os quatro anos, porque prefeito que trabalha em ano de eleição nós estamos cansados. Chega de uma Gurupi sendo entregue a secretários que nem daqui são. Quem entende do nosso povo, somos nós, que moramos e vivemos Gurupi. Não é possível que em uma cidade com quase 90 mil pessoas não tenha gente boa o suficiente pra comandar uma secretaria”, disse o tucano.

Vice revelada

Nos momentos finais da fala de Cristiano, ele dizia da importância de trilhar a caminhada política junto a pessoas que agregam, enquanto descia do palco para cumprimentar pessoas que fazem parte da sua história. “Já recebi muito o conselho pra escolher pessoas de bem, que caminhem junto comigo acreditando nesse projeto, já que elas também vão comunicar quem eu sou. Porque nossa vida não foi construída de qualquer jeito. Foi com muito amor, muita luta e muito trabalho”, dizia ele.

“Tem uma coisa que todo mundo está curioso para saber. Acho que já recebi umas 50 mensagens perguntando quem era o meu vice. Então hoje, nós vamos apresentar uma pessoa que faz algo que muita gente faz em Gurupi. Só que ela não tira uma foto, não se promove, mas faz o mais importante: ela ajuda. Ela é guerreira, é mãe, esposa, e acima de tudo, é o pilar da família dela. Então, Tatiane Barreto, venha aqui se apresentar!”, disse Cristiano, após buscar Tatiane, do meio do público. Então, a mais nova vice subiu junto a Cristiano para o palco.

“Nem acredito que estou aqui. Eu sou uma cidadã, como todos vocês, que estão aqui. E eu resolvi vir para cá, me juntar ao cara que quer fazer mudança, que quer fazer diferente. Agora, o cidadão de Gurupi não tem mais do que reclamar. Ele quer mudança? A mudança está aqui. Moro aqui há 30 anos, sou gurupiense de coração. Eu amo essa terra. Tocantins é uma terra de oportunidades e Deus me permitiu trabalhar por mais de 20 anos no trabalho social. Lá, eu me apaixonei cada vez mais por essa cidade, pela comunidade de Gurupi. Nossa cidade tem tudo para ser muito melhor do que é, fazer diferente, tirar a dor dessa parte da população que sofre tanto pela pobreza. Não precisamos mais de uma gestão assistencialista, do “eu te dou, e você me dá”. Nós não somos da política do troca-troca. Nós estamos aqui para apresentar propostas que trazem dignidade para as pessoas” destacou Tatiane em seu discurso.