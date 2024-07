Asefato responde em nota nota do União Brasil em episódio envolvendo incidente no Projetos de Hortas Comunitárias em Gurupi

Por Redação

Em resposta a uma nota de repúdio emitida pelo União Brasil de Gurupi, a Associação Social Esportiva Fortes e Agricultura Familiar do Estado do Tocantins (Asefato) expressou profunda preocupação com as recentes atitudes “da prefeita Josi Nunes (UB)”. Estas ações vêm à tona após o pré-candidato a vereador, Walisson Félix, ter registrado um Boletim de Ocorrência se colocando como alvo de agressões físicas e verbais no setor Santa Cruz por um segurança do pré-candidato, Eduardo Fortes (PSD).

Na nota a Asefato condenou a “maneira desleal” com que a prefeita tem tratado o projeto das Hortas Comunitárias, um programa social que beneficia mais de 3.500 famílias de baixa renda na cidade. Segundo a associação, assessores e aliados de Josi Nunes têm conduzido uma série de investidas intimidatórias contra funcionários e beneficiários do projeto, motivados por rivalidades eleitorais.

“Nos últimos tempos, temos observado atitudes hostis durante as entregas dos produtos dos hortifrúti e também em redes sociais e grupos de Whatsapp”, relata a Asefato. A associação destaca ainda um episódio alarmante em que um assessor direto da prefeita supostamente revelou a intenção de Josi Nunes de extinguir o projeto caso seja reeleita. Tal declaração sugere um ato de vingança política e uma ameaça à continuidade de um dos mais importantes programas de assistência social de Gurupi.

A Asefato reafirma seu compromisso com a ajuda às famílias que dependem das Hortas Comunitárias. “Esse sempre foi o propósito do projeto e continuará sendo”, conclui a associação.

Este episódio ressalta a crescente tensão política na cidade, especialmente em meio à aproximação das eleições. A comunidade aguarda um posicionamento oficial da administração de Josi Nunes frente às graves acusações e busca assegurar a continuidade dos projetos essenciais para a população carente de Gurupi.