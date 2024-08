Aumenta o número de vagas na Câmara e diminui o número de Candidatos a vereador em Gurupi

Por Wesley Silas

Com as eleições de 2024 se aproximando, a movimentação política em Gurupi está a todo vapor. Notou-se um aumento significativo no número de vagas na Câmara de Vereadores, enquanto o total de candidatos a vereador registrou uma queda comparada à eleição anterior, mesmo com o aumento do número de vereadores que passou de 15 para 17 e dos salários que teve reajustes e passou de R$ 9,8 mil para R$ 11,2 mil.

Número de candidatos e Coligações

Para as próximas eleições, 13 partidos em Gurupi apresentarão um total aproximado de 205 candidatos a vereador. Este número é inferior aos 230 candidatos registrados em 2020, sinalizando uma redução que irá equilibrar a média para cerca de 200 candidatos.

Entre os principais pré-candidatos a prefeito, Josi Nunes, do União Brasil, oficializará o apoio de 87 candidatos a vereador. Eduardo Fortes, do PSD, contará com 86 candidatos, enquanto Cristiano Pisoni, do PSDB, apresentará 17 candidatos a vereador. O partido Republicanos, de maneira inédita, decidiu não formar coligações majoritárias e lançará uma chapa com 15 candidatos, permitindo liberdade de escolha entre os três pré-candidatos a prefeito.

Eleitores e Convenções Partidárias

Com 60.761 eleitores aptos a votar em Gurupi, a expectativa é que cada candidato a vereador concorra pela atenção de, aproximadamente, 296 eleitores. A corrida será acirrada e a distribuição de apoio focalizada em três principais candidaturas para o próximo chefe do executivo municipal.

Nesta segunda-feira, 5 de agosto, eventos partidários importantes ocorrerão:

– Às 18h, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Gurupi, PSD, PDT, PP, MDB e PSB oficializarão seus 86 candidatos a vereador e a candidatura de Eduardo Fortes a prefeito.

– No mesmo dia, às 16h, no Clube da Caixa no Setor Novo Horizonte, União Brasil, PL, PRD, Podemos, AGIR e a Federação PV, PT e PCdoB irão formalizar seus 87 candidatos a vereador e a reeleição da prefeita Josi Nunes.

– Já em 1º de agosto, o PSDB oficializou a candidatura de Cristiano Pisoni, junto com 17 candidatos a vereador. No mesmo dia e horário, o Republicanos também homologou sua nominata com 15 candidatos.

Estrutura da Câmara de Vereadores

Devido a um repasse mensal de R$ 1 milhão, a Câmara Municipal de Gurupi está em processo de adaptação estrutural para aumentar o número de cadeiras de 13 para 17, a partir de 2025. Originalmente projetada para 13 vereadores, a Câmara teve que ser adaptada para abrigar 15 e, agora, uma nova reforma será necessária.

Salários dos Vereadores

Os salários dos vereadores também passaram por ajustes. Desde outubro de 2009, os vereadores recebiam R$ 9.878,00 mensais. Em 2023, esse valor foi corrigido para R$ 11,2 mil.

O texto acima é opinativo, não é voltado para atingir vidas alheias para destroça-las, ao contrário, o Portal Atitude sempre preservou a vida particular, mesmo as subterrâneas. Sendo assim, o tema em debate é voltado a separar o homem público do privado com suas responsabilidades e habilidades.

Acompanhe conosco todas as atualizações desse processo eleitoral que definirá o futuro da nossa cidade.