Bastidores das Eleições 2026: Deputados discutem renúncia de Wanderlei Barbosa como remédio contra instabilidade política e administrativa

Por Wesley Silas

Alguns deputados participaram nesta sexta-feira, 31, da inauguração do Terminal Rodoferroviário Fazendão, em Gurupi, próximo à BR-242, saída para Peixe. Durante o evento, um parlamentar revelou ao Portal Atitude que há um entendimento crescente entre apoiadores do governador afastado Wanderlei Barbosa (Republicanos) e os integrantes da base do governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), de que a renúncia do atual mandatário é o caminho para encerrar parcialmente a crise política vivida no estado.

“Todos estão sangrando e a grande maioria não quer abrir impeachment contra o governador Wanderlei. Já foi dado o prazo que vence agora e todos nós esperamos que o presidente (da Assembleia) faça uma interlocução com o Wanderlei para que possamos acabar com esta instabilidade”, disse um dos parlamentares.

Segundo o parlamentar, ambos os grupos estão desmotivados com a demora na definição do cenário político, e a maioria evita a abertura de um processo de impeachment. Ele destacou que o prazo estabelecido para a resolução da situação está próximo do vencimento e que há uma expectativa de que o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres, intervenha para promover uma interlocução que possa conduzir à saída do governador afastado.

Para preservar o segredo de sua identidade e não prejudicar as negociações, o deputado afirmou que há um consenso entre os membros da Assembleia sobre a improbabilidade de uma volta de Wanderlei Barbosa ao cargo pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, reforçou que, mesmo com a renúncia de Wanderlei, muitos apoiadores vislumbram possibilidades de candidatura ao Senado Federal, evidenciando a complexidade e as contradições existentes nos bastidores políticos.