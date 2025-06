BASTIDORES: Sessão em homenagem à senadora Dorinha na Câmara de Gurupi vira palco de articulações e críticas a deputados ausentes da cidade

Por Redação

A sessão solene realizada na Câmara Municipal de Gurupi em homenagem à senadora Professora Dorinha (União Progressistas), nesta quinta, se transformou em um verdadeiro termômetro político para o cenário de 2026. Entre elogios, articulações e críticas abertas, o evento mostrou que a disputa já está nas ruas — e dentro dos plenários.

Críticas a deputados “ausentes”

Um dos momentos mais comentados dos bastidores foi o tom incisivo adotado por lideranças locais contra parlamentares que, segundo eles, não destinam recursos nem mantêm compromisso com Gurupi. O presidente da Câmara, vereador Ivanilson Marinho, foi um dos mais enfáticos. Em discurso, ele cobrou coerência de figuras políticas que aparecem apenas em época de eleição.

A crítica indireta foi interpretada como um recado ao deputado federal Alexandre Guimarães, que já havia sido alvo de declarações em sessões anteriores e ao deputado Ricardo Ayres.

Gaguim e a articulação de chapa para 2026

Outro ponto que movimentou os bastidores foi a presença do deputado federal Carlos Gaguim, que no discrurso sugeriu que Ana Paula, primeira-dama de Araguaína e esposa do prefeito Wagner Rodrigues, seja o nome ideal para compor como vice uma eventual chapa encabeçada por Dorinha ao Governo do Estado em 2026.

Dorinha reforça compromisso com Gurupi

A homenageada da noite, senadora Dorinha, agradeceu o reconhecimento e reafirmou seu compromisso com Gurupi. “Tenho orgulho de dizer que sou parceira dessa cidade. Os recursos enviados são fruto de uma política feita com responsabilidade e diálogo”, afirmou.

O evento reuniu vereadores, secretários municipais, lideranças de bairros, representantes de entidades classistas e militantes políticos, em um clima que misturou solenidade com declarações de bastidores típicas de quem já projeta os próximos embates eleitorais.