Cadastro Nacional de Pedófilos: Projeto de Lei de iniciativa do deputado Gaguim avança no Congresso

Iniciativa do deputado Carlos Gaguim propõe banco de dados federal com informações detalhadas de condenados por crimes sexuais contra menores

Por Redação

Em meio ao Maio Laranja — mês dedicado à luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes — ganha força no Congresso o Projeto de Lei nº 1490/2019, de autoria do deputado federal Carlos Gaguim (TO). A proposta cria o Cadastro Federal de Informações para a Proteção da Infância e da Juventude, que reunirá dados públicos de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores de idade.

O banco de dados pretende incluir nome completo, fotografia atualizada, endereço, detalhes da condenação e circunstâncias do crime. Segundo Gaguim, a medida busca fortalecer a rede de proteção e evitar a reincidência, oferecendo às autoridades uma ferramenta mais eficaz para o monitoramento de abusadores.

“Não se trata de exposição, mas de segurança pública e proteção da infância”, afirmou o parlamentar. A proposta ainda tramita na Câmara dos Deputados, mas já suscita debates sobre privacidade, segurança e prevenção.

O cadastro será nacional e atualizado regularmente, com acesso permitido a órgãos públicos de segurança, educação, saúde e assistência social.

Com o Dia 18 de maio — o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes — se aproximando, o tema volta a ganhar destaque na pauta do Parlamento e da sociedade. Para especialistas, a medida pode representar um divisor de águas na luta pela proteção integral da infância no Brasil.