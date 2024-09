Candidato a prefeito de Figueirópolis, Fontoura reuniu multidão em evento, nesta sexta

Ao lado do vice Fernando Fernandes, eles contaram ainda com a presença de apoiadores

Por Redação

A Grande Reunião de José Fontoura Primo (Republicanos) e do vice Fernando Fernandes (União Brasil) foi realizada na noite desta sexta-feira, na Rua 16, esquina com a Avenida Goiás. O evento foi marcado pela emoção e pela apresentação de propostas para fazer com que Figueirópolis volte aos seus melhores dias.

Os candidatos a vereador e vários apoiadores da chapa, como o secretário executivo estadual da Educação, Eder Martins, representando o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), e o ex-prefeito da cidade, Fernandes Martins (2013-2016 e 2017-2020), que também é pai do vice Fernando, marcaram presença.

Durante a reunião, Fontoura lembrou que traz na bagagem a experiência de dois mandatos (2005-2008 e 2009-2012) e que conta com o vice para inovar.

“Nessa eleição, nós abrimos mão de vaidade porque queremos o melhor para Figueirópolis. O povo dessa cidade sente tristeza ao andar na rua e ver o descaso. Tanta obra entregue em gestões como as minhas e as do Fernandes Martins abandonadas. A Praça Matriz que vive tendo a inauguração marcada e nunca fica pronta é outro exemplo da falta de cuidado”, declarou o candidato a prefeito.

Fernando endossou as palavras de Fontoura e se comprometeu a lutar pelos jovens de Figueirópolis.