Candidatos à prefeitura de Gurupi intensificam campanha na última semana eleitoral

Na reta final da disputa pela prefeitura de Gurupi, os candidatos intensificam suas campanhas, com agendas repletas e focadas no contato direto com os eleitores.

Por Wesley Silas

A atual prefeita e candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), planeja um importante evento: uma caminhada com a presença confirmada dos senadores Eduardo Gomes (PL) e Professora Dorinha (UB), do deputado federal Carlos Gaguim (UB), além de cinco deputados estaduais. Josi também contará com o apoio do presidente municipal do Republicano, Edinho Fernandes, e aguarda a possível participação do governador Wanderlei Barbosa saindo do Comitê Central, com o percurso iniciando pela Avenida Goiás até a Rua 13. Outro ponto alto do dia será uma rodada de conversa às 19h, com a presença da Secretária Estadual das Mulheres, Berenice Barbosa, irmã do governador, no Comitê Central.

O candidato Eduardo Fortes (PSD) começou a segunda-feira com visitas a empresas locais, e à tarde, realizará uma caminhada pelo Jardim das Bandeiras, no setor Sul II. À noite, Fortes participará de reuniões estratégicas com candidatos a vereador de sua coligação, ‘A Força Que Vem do Povo’, ao lado de seu vice, Juarez Moreira (PDT).

Cristiano Pisoni (PSDB) iniciou sua agenda bem cedo, às 7h, com uma visita à AGETO, seguida por reuniões com comerciantes. Durante a tarde, Pisoni focará no contato com empresários, encerrando a jornada com uma caminhada pelo Setor Aeroporto às 17h. O dia se conclui com uma mesa de diálogo, às 19h, organizada pelo COMPCD, no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha, onde discutirá suas propostas junto a outros participantes.

É esperado que nesta última semana de campanha, os candidatos visam consolidar suas propostas e conquistar os eleitores indecisos, com campanha limpa e propositiva com atividades que reforçam o compromisso com a comunidade gurupiense.