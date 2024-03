Caravana do UB: Ao lado da senadora Dorinha e do deputado Gaguim Josi Nunes destaca mais R$ 100 milhões em recursos de emendas parlamentares

Por Redação

Comandada pela senadora Professora Dorinha, a caravana de filiação do União Brasil movimentou Gurupi neste sábado, 16. O evento confirmou a prefeita Josi Nunes como presidente do diretório municipal e pré-candidata à reeleição. O evento também recebeu as filiações dos vereadores Davi Abrantes e Jair do povo.

Professora Dorinha exaltou os feitos de Josi Nunes à frente da prefeitura e a parceria com a bancada federal, que destinou recursos para diversas obras no município. A própria senadora destinou R$ 10 milhões para a construção da nova rodoviária, R$ 4 milhões para a “cidade inteligente”, com a instalação de 240 câmeras de segurança na cidade, e R$ 5 milhões para a implementação de projetos de energia solar nos órgãos públicos municipais. Há também o recurso de mais de R$ 100 milhões destinados pelos parlamentares da bancada federal para pavimentação asfáltica de dezenas de ruas do município.

Ainda em seu discurso, a senadora falou que o União Brasil vem ganhando cada vez mais força no Tocantins e que a expectativa é de que o partido tenha 80 pré-candidatos a prefeitos nessas eleições.

Dorinha parabenizou a prefeita Josi Nunes pelo trabalho que vem fazendo para melhorar a vida dos moradores de Gurupi e lembrou a sua história política, que sempre foi voltada pelo bem do município.

“Gurupi merece ter Josi por mais quatro anos. Ela tem as mãos limpas. Ela é filha de Gurupi. A Josi não brotou agora. Ela é preparada e tem importantes parceiros que vão ajudar a trazer mais recursos para Gurupi”, disse.

Josi Nunes agradeceu o apoio da senadora e disse que ela e o deputado federal Gaguim são grandes parceiros de Gurupi. A prefeita disse, ainda que, como a senadora Dorinha, preza sempre pelo diálogo e que o melhor projeto para o município está no União Brasil.

“Andar em Gurupi é ver um canteiro de obras. É asfalto, praça, rodoviária, escola, saúde, são muitos os projetos que temos para Gurupi a serem concretizados e vamos construir uma grande aliança em prol da nossa cidade”, ressaltou a prefeita.