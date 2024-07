Cinco nomes são cotados para Vice-Prefeito de Josi Nunes: Dois Pastores e três empresários na lista

Por Wesley Silas

Faltando uma semana para as convenções do União Brasil (UB) e do Partido Liberal (PL), a prefeita Josi Nunes divulgará nesta semana o nome do seu vice. Entre os cotados estão o Pastor Baltazar, os empresários Jair Sakai, Adailton Fonseca e Wilson de Sousa, além do Pastor Jesumar Feitosa.

“As conversas com apoiadores, como os senadores Eduardo Gomes (PL) e Dorinha Seabra (UB), e o deputado federal Carlos Gaguim (UB), estão fluindo bem e eles não têm feito nenhuma exigência partidária para indicar o nome”, afirmou uma fonte ligada a prefeita.

Entretanto, entre os cinco nomes surgem impedimentos devido ao prazo de desincompatibilização eleitoral. Sendo eles o presidente da ACIG, Wilson de Sousa, e o empresário Jair Sakai, que faz parte da diretoria da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins (Faciet), enfrentam dificuldades nesse sentido.