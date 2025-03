Com apoio da senadora Dorinha e do deputado Amélio, eleições da ATM terá chapa única encabeçada pelo prefeito de Cristalândia, Big Jow

As eleições da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) terá chapa única, encabeçada pelo prefeito de Cristalândia, Big Jow. Nesta quarta-feira, 12 de março, na sede da entidade, a chapa intitulada União Municipalista protocolou seu registro junto à Comissão Eleitoral do pleito, presidida pelo prefeito de Araguacema, Marquinho. A diretoria que será eleita comandará a ATM no biênio 2025/2026. Os prefeitos de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro (Progressistas), e de Peixe, Augusto Cézar Pereira dos Santos, o Cezinha (MDB) desistiram de disputar a eleição, conforme foi anunciado pelo Portal Atitude no final de janeiro deste ano.

Por Redação

A chapa é composta pelo prefeito de Cristalândia, Big Jow, na condição de presidente, pelos prefeitos Joaquim Pinheiro, de Pedro Afonso, e Lucilene Brito, de Buriti de Tocantins, na condição de 1° e 2ª vices-presidentes, respectivamente.

A prefeita de Itacajá, Aparecida, será a 1ª diretora administrativa, o prefeito de Taguatinga, Paulo Roberto, o 2° diretor administrativo. Já a 1ª e 2ª diretoria financeira serão ocupadas pelos prefeitos Joel Rufino, de Rio dos Bois, e Luiz Felipe de Miranda, de Brasilândia do Tocantins, respectivamente. Mais 16 prefeitos integram a chapa, distribuídos em titularidade e suplência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

O candidato único à presidência da ATM falou da importância do trabalho da entidade e da união dos prefeitos em prol dos Municípios. “Hoje nós temos uma entidade muito bem representada pelo atual presidente e continuaremos esse trabalho. Em primeiro lugar, com a independência da entidade. Nós buscaremos o que há de melhor para os Municípios. Hoje estamos aqui ao lado do prefeito de Pedro Afonso, Joaquim, fazendo essa união, pois ela só nos fortalece diante das lutas que temos pela frente”, disse.

Pleito – As eleições da ATM ocorrerão dia 27 de março de 2025, a partir das 09h, no auditório da entidade em Palmas, através de Assembleia Geral. Com o deferimento da chapa pela comissão eleitoral, a mesma deverá ser aclamada vencedora das eleições. A posse da diretoria eleita esta prevista para ocorrer dia 30 de junho.

ATM – Fundada em 1989, na cidade de Miracema do Tocantins, mas com sede em Palmas, a ATM é uma entidade apartidária, sem fins lucrativos, constituída pelos municípios associados do Estado do Tocantins, e tem entre seus objetivos congregar os Municípios tocantinenses e difundir sua doutrina municipalista, ampliando e fortalecendo as localidades em suas capacidades administrativas, econômicas, culturais e sociais.