Confira ao vivo o debate com transmissão no Youtube entre Janad e Eduardo que acontece hoje às 18h30 pela TV Norte Tocantins

Eduardo Siqueira (Podemos) e Janad Valcari (PL) participam do debate que será transmitido pela TV e pelo Youtube da emissora. No primeiro turno Janad evitou de participar dos debate, mas neste segundo turno ela confirmou em entrevista a um programa de TV que vai a todos os debates deste segundo turno das eleições. “Agora, sim, será tête-à-tête, mano a mano, olho no olho. Eu estou pronta, sempre estive”. Confira o link do Youtube da emissora do debate que inicia às 18h30, e terá 1h15 de duração e será transmitido ao vivo pelo canal 9.1 da TV Aberta.

https://www.youtube.com/@tvnortetocantins2015/featured

Por Redação

Nesta segunda-feira (21), a TV Norte Tocantins, afiliada do SBT, realiza o debate com os candidatos à Prefeitura de Palmas, Eduardo Siqueira (Podemos) e Janad Valcari (PL), no segundo turno das Eleições Municipais 2024. Com início às 18h30, o debate terá 1h15 de duração e será transmitido ao vivo pelo canal 9.1 da TV Aberta, além do canal no Youtube da emissora acesse aqui.

O debate, promovido pelo Grupo Norte de Comunicação, contará com cinco blocos de temas definidos, além de um bloco especial dedicado às considerações finais dos candidatos. Um diferencial desta edição é a participação dos candidatos a vice-prefeito, que irão debater exclusivamente no quarto bloco, com o tema “De vice para vice”.

“O debate é uma grande oportunidade para que os eleitores possam conhecer melhor as propostas dos candidatos e fazer uma escolha consciente. Queremos garantir um espaço de diálogo transparente e democrático para todos os participantes”, destacou Eudson Almendra, diretor da TV Norte Tocantins.

Para Jairo Coelho, Gerente de Jornalismo e Conteúdo da TV Norte Tocantins, a diversidade de temas abordados é um ponto forte do debate. “Preparamos uma dinâmica que permite aos candidatos apresentarem suas ideias de forma clara e objetiva, abrangendo temas de grande relevância para a população de Palmas”, afirmou.

A programação segue até o último bloco, onde cada candidato terá dois minutos para suas considerações finais.