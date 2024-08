Convenção Histórica de Guilherme Gama e Paulo Marcelo em Formoso do Araguaia

Por Redação

A convenção que lançou Guilherme Gama e Paulo Marcelo como candidatos a prefeito e vice-prefeito de Formoso do Araguaia foi um marco na história política da cidade. Realizada no último domingo, dia 4, o evento atraiu uma multidão e foi considerado a maior convenção já vista no município.

A presença de figuras ilustres como o vice-governador Laurez Moreira, os deputados estaduais Gutierres Torquato e Vilmar do DETRAN, e diversos vídeos de apoio, incluindo mensagens do governador Wanderlei Barbosa e de secretários de Estado, destacaram a importância do evento.

Durante seu discurso, Guilherme Gama emocionou o público ao enfatizar os valores familiares e os princípios que norteiam sua candidatura. Ele conclamou o povo de Formoso do Araguaia a se unir nesta luta por um futuro melhor para todos.

“Pra cuidar da gente” é o lema que vem guiando a campanha de Guilherme Gama, refletindo seu compromisso em priorizar o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade. Com essa convenção histórica, a dupla Gama e Paulo Marcelo inicia sua jornada com o forte apoio da população e de lideranças políticas influentes.

A Coligação conta com mais de 30 pré candidatos a vereadores , contemplando todas as regiões do município.

Formoso do Araguaia testemunhou uma noite memorável, que promete transformar o cenário político local e trazer novas esperanças para seus cidadãos.