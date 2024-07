Cristiano Pisoni defende renovação de ideias em inauguração da Câmara de Gurupi

Por Redação

Na tarde do dia 02 de abril, a nova sede da Câmara dos Vereadores de Gurupi foi oficialmente inaugurada. O evento contou com a presença do pré-candidato a prefeito Cristiano Pisoni (PSDB), que aproveitou a ocasião para defender a necessidade urgente de renovação nas ideias e nas ações da Câmara municipal. “Finalmente, após quase três meses de atraso, esta bela estrutura foi entregue. É um marco para Gurupi, mas os cidadãos querem uma mudança mais profunda que vai além da infraestrutura: eles desejam renovação nas ideias vindas deste legislativo. Estamos exaustos de um legislativo que não nos ouve e não nos representa”, declarou Cristiano.

Cristiano enfatizou que o sentimento de desamparo entre os munícipes é crescente, sendo reforçado pelas ações recentes da Câmara. Ele relembrou episódios polêmicos, como a aprovação da reforma do Código Tributário que resultou no aumento do IPTU, a tramitação silenciosa do Projeto de Lei da lista tríplice da UnirG que afetou a autonomia universitária, e a aprovação do aumento dos salários dos vereadores.

“Esses eventos são exemplos claros de uma Câmara que olha apenas para si mesma. Um vereador aumentar seu próprio salário às custas de impostos injustificadamente elevados para a população é absurdo”, criticou.

Ao concluir sua fala, Cristiano destacou o compromisso dele e de sua chapa em ouvir e priorizar as demandas dos gurupienses. “Não basta apenas mudar o prédio. Entendemos de mudanças, e os pré-candidatos a vereadores do PSDB e eu estamos diariamente em diálogo com a população para alinhar nossos projetos ao que realmente precisam. Gurupi clama por essa mudança, e nós nos colocamos à disposição para juntos construirmos o novo momento que nossa cidade tanto deseja”, finalizou.

Com esta postura, Cristiano Pisoni reafirma seu compromisso com a inovação no legislativo municipal e a escuta ativa das necessidades da comunidade de Gurupi, fortalecendo sua campanha rumo às próximas eleições.