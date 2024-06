Cristiano Pisoni garante que vai até o final com sua candidatura: “Quem está caindo é que precisa se preocupar em desistir; eu estou crescendo”

Pré-candidato comentou que tem recebido apoio de quem “nunca imaginou”

Por Redação

“Cada vez me enche mais de vontade de continuar caminhando. Porque é aquele negócio: você, quando começa uma campanha política, não sabe a que tamanho vai chegar. Nós temos certeza de que nós vamos chegar grandes, porque o que a gente tem mostrado, o pessoal tem gostado. Quando eu ouço alguém dizer que está me acompanhando nas redes, sempre pergunto o que está achando e o que mais ouço é: “As falas são boas, são diferentes, é o que a gente quer”. Esse tipo de apreciação coloca na nossa cabeça que a gente está no caminho certo”, enfatizou Cristiano.

Ao mencionar o compromisso de permanecer no pleito em favor dos gurupienses que acreditam no projeto dele, Pisoni falou da importância de focar nas propostas para a cidade, ao invés de se envolver em discussões sobre grupos políticos e acordos para as eleições de 2026. “Então, eu vou seguir o caminho que já iniciamos, levantando ideias, propostas. Até o momento, eu sou o único candidato que coloca propostas concretas na mesa, porque eu sou diferente. A gente quer discutir Gurupi, enquanto outros pré-candidatos querem discutir grupo político, pensando em 2026. Mas nós ainda estamos em 2024, preocupados com a nossa cidade. O nosso pensamento é administrar Gurupi, fazer dessa cidade, uma cidade melhor para todo mundo que vive nela”, concluiu.

Crescendo nas pesquisas

Em pesquisa eleitoral recente, Cristiano Pisoni foi apontado como o pré-candidato que mais cresce na disputa pela prefeitura de Gurupi. Na pesquisa estimulada, Pisoni aparece com 9,5% das intenções de voto: 3,5% a mais que em resultados anteriores. Enquanto isso, os demais pré-candidatos permanecem com praticamente as mesmas porcentagens. O levantamento foi realizado pelo Instituto ABR de Pesquisa (IABR) no dia 15 de junho. “Estamos acompanhando os outros candidatos brigando na justiça por conta de pesquisas de resultados duvidosos. O cenário está mudando e eu sou otimista quanto aos meus resultados. Minha pré-campanha é só uma amostra do quanto ainda tenho pra mostrar e evoluir nesse pleito”, declarou Cristiano.