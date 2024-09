De olho no Calendário Eleitoral: A partir de agora nenhum candidato (a) poderá ser preso (a) e faltam apenas 10 dias para o término da divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV

À medida que nos aproximamos das eleições de 2024, compreender e seguir o Calendário Eleitoral torna-se fundamental para todos os envolvidos no processo democrático. Esta agenda não apenas garante a transparência e a equidade durante a campanha, mas também assegura o respeito às obrigações legais. Dentre elas vale destacar que falta apenas uma semana para o registro, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), das pesquisas de opinião pública realizadas em data anterior ao dia das eleições. E a partir do dia 01 de outubro nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser presa(o) ou detida(o), salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto.

Por Wesley Silas

Proteção aos Candidatos(as):

A partir de agora, até 8 de outubro, conforme estabelecido pelo Código Eleitoral, art. 236, § 1º, nenhuma candidata ou candidato poderá ser detida(o) ou presa(o), a menos que se encontre em flagrante delito. Esta medida visa proteger as atividades eleitorais e assegurar que a campanha prossiga sem interferências indevidas.

Cronograma para Pesquisas Eleitorais:

Outro ponto crucial do calendário é o prazo para o registro das pesquisas de opinião pública. Estas devem ser registradas até a próxima segunda-feira, 30 de setembro, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle). As pesquisas registradas podem ser divulgadas até o dia das eleições, contribuindo para um ambiente informado e transparente.

Direitos dos Eleitores(as):

A partir de 1º de outubro, eleitores(as) também recebem uma salvaguarda: não podem ser presos(as) ou detidos(as), salvo em flagrante delito ou por condenação criminal inafiançável, ou por violação de salvo-conduto. Esta proteção é crucial para garantir que todos(as) possam exercer seu direito de voto sem intimidações.

Restrições a Colecionadores(as), Atiradores(as) e Caçadores(as):

No dia 5 de outubro, uma medida de segurança se intensifica. Estes grupos estarão proibidos, em todo o território nacional, de transportar armas e munições, permitindo que o dia anterior à eleição ocorra em segurança e tranquilidade.

Este período é, portanto, decisivo para todos os envolvidos no processo eleitoral. Candidatos(as), eleitores(as), e profissionais da mídia devem estar atentos ao Calendário Eleitoral para garantir um processo transparente e justo. Para mais informações sobre as regras que regem as eleições de 2024, acesse o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral.

Para conhecer as normas que regulamentam o Calendário das Eleições 2024, acesse a página disponível neste link.

Obedecer ao calendário é respeitar a democracia. Este dever cabe a cada um de nós.