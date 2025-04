Deputado Fortes (PSD) responsabiliza Governo Federal por danificar rodovias do Bico do Papagaio

“Eu vejo muitos críticos, principalmente da oposição, difamando o governado Wanderlei […], mas a gente ver que a cobrança sobre o Dnit não está tendo. Quem critica não critica o Governo Federal, mas critica o Governo Estadual. Temos que analisar que está situação é do Governo federal”, disse o deputado Eduardo Fortes (do PSD – partido comandado no Tocantins pelo senador Irajá Abreu) durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) nesta terça-feira, 1º de abril, ao se posicionar em defesa do Governo do Estado ao criticar a incapacidade do Governo Federal em amenizar os efeitos da queda da ponte do Estreito nas estradas tocantinenses.

Por Redação

Fortes lembrou que o Tocantins está vivendo a colheita da safra de soja e já acumula prejuízos por conta do alto fluxo de caminhões que está danificando as rodovias estaduais no norte do Estado. Fortes também lembrou que o DNIT não está conseguindo solucionar o problema na região do Bico e também está deixando a desejar na manutenção dos trechos de rodovias federais em outras regiões do Estado.

Segundo estimativas, o prejuízo com a queda da ponte já está em torno de R$ 400 milhões de reais. Para o deputado, a cobrança das forças políticas e produtivas do estado devem se concentrar no Governo Federal. Para ele, o Governo do Estado vem fazendo o possível para amenizar o problema, arcando com os custos de travessia gratuita do rio em Aguiarnópolis e mobilizando máquinas, balanças e fiscais da Ageto para a região do Bico para ajudar na manutenção. “Mas isso não é suficiente, porque o fluxo de caminhões é muito grande e exige muito investimento. Essa conta não pode ficar só com o governo do Tocantins”, explicou o deputado.

Fortes, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) na Assembleia Legislativa, lembrou que o Tocantins está vivendo o auge da colheita da soja em todas as regiões, o que exige uma atenção especial por parte do Governo Federal com a manutenção das rodovias. “Não estão conseguindo resolver o problema na região norte e já temos notícias de trechos de estradas federais sem manutenção em outras regiões”, alertou o deputado.