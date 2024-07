Deputado Jair Farias (UB) denega acordo em apoiar candidato deputado em evento da pré-candidata Josi Nunes

O encontro, ocorrido na noite de terça-feira, 16 de julho, na casa da Secretária da Mulher, Cristina Donato, contou com a presença do deputado Eduardo do Dertins. Em seu discurso, Farias abordou a crise de liderança política global e a necessidade de unir a população em torno da resolução de problemas socioeconômicos.

Por Wesley Silas

Nascido em Monsenhor Tabosa, Ceará, e criado em Sítio Novo, o deputado Jair Farias (UB) iniciou sua trajetória política como vice-prefeito em 1992. Foi reeleito nas eleições de 2022 com 31.442 votos, sendo o terceiro mais votado do Tocantins. O apoio de Farias à reeleição da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, vem enfrentando resistência por parte dos adversários de Nunes, manifestada por meio de sentimentos bairristas e até xenofóbicos.

“No meu ingresso na cidade de Dois Irmãos, as pessoas diziam que eu não pertencia ao Vale do Araguaia, mas ao Bico do Papagaio. Eu sempre respondo que o deputado não é somente do Bico ou do Vale do Araguaia: ele representa todo o Estado. Eu resido no Bico do Papagaio, e tenho muito orgulho disso”, esclareceu Farias.

“Precisamos honrar o mandato, pois muitos entram na política hoje em dia para fazer negócios e não mais para ajudar as pessoas. Grandes estadistas, como Jacinto Nunes, João Cruz, Iris Rezende, Mauro Borges e Siqueira Campos têm se tornado raros”, destacou Farias.

Ele criticou a substituição dos compromissos partidários pelos interesses pessoais e a falta de debates ideológicos verdadeiros, onde alianças e lealdades são constantemente questionadas e redefinidas. “Prefiro perder apoiando uma pessoa leal do que ganhar com um traidor. A vitória com um traidor não compensa, pois ele não cumprirá o que prometeu”, completou.

Apoio do partido Republicanos

Sobre apoio do governador Wanderlei Barbosa em Gurupi, ele disse que desconhece algum pré-candidato do PSD, do senador Irajá Abreu, apoiado pelo governador.

“Ele ainda não definiu apoio em Gurupi, assim como não definiu em Palmas. O partido Republicanos não tem candidatura própria em Gurupi e nem em Palmas. Naturalmente onde tem candidatura própria o governador segue com o seu apoio como na cidade de Paraíso do Tocantins e Araguaína. Agora, aqui em Gurupi, ele não tem candidato e nem apoio definido e eu estou esperançoso que ele venha apoiar a candidatura da prefeita Josi Nunes”.

Sobre apoio do governador à pré-candidatura de Eduardo Fortes ele disse: “Eu não conheço nenhum colégio ou município que o governo apoie um candidato do PSD e isso pode dificultar a apoio do governo ao partido do Eduardo Fortes”, compleltou.

Suporte a Eduardo Siqueira Campos

Durante o evento, o deputado Farias também declarou seu apoio a Eduardo Siqueira Campos como pré-candidato à prefeitura de Palmas. “Eu disse a um gerente de banco que apoio Eduardo Siqueira por gratidão. Ele me ajudou em momentos de grande necessidade e agora estou retribuindo esse apoio”, afirmou Farias.

Entrevista:

Em entrevista ao Portal Atitude, após o discurso, Jair Farias detalhou os motivos de seu apoio à pré-candidatura de Josi Nunes: “Acredito na capacidade de Josi Nunes de continuar seu excelente trabalho e de promover o desenvolvimento de nossa região. Precisamos de líderes comprometidos com o bem-estar coletivo e Josi tem demonstrado isso”.