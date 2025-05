Desmonte palanque: “Depois do Laurez o político que mais teve votos meu foi a Josi Nunes”, Gutierrez ao anuncia parceira com a gestão da prefeita Josi Nunes

Por Wesley Silas

Na arena política, a verdadeira maturidade manifesta-se na capacidade de apartar-se do fervor eleitoral, especialmente em anos não-eleitorais, e focar no que realmente importa: o bem-estar da população. O deputado estadual Gutierres Tocantins exemplificou essa maturidade ao anunciar sua parceria com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

“Depois do Laurez, o político que mais recebeu votos de mim foi a Josi Nunes. Já votei nela nas eleições de 2006, como deputada estadual; votei em 2008, como prefeita de Gurupi; votei em 2010, como deputada estadual; e votei em 2014, como deputada federal. Acredito que as parcerias que celebramos ao longo da vida nos dão a certeza de que a maturidade deve estar acima de tudo”, afirmou Gutierres, ao lembrar de seu apoio à prefeita em diversas eleições passadas. Ele destacou que as alianças estabelecidas ao longo da carreira política reforçam a necessidade de maturidade acima de qualquer disputa eleitoral.

O deputado ressaltou que, embora ideias divergentes sejam fundamentais para a democracia, ele jamais questionou a integridade moral ou a conduta política de Josi Nunes, cuja trajetória como parlamentar e prefeita ele respeita profundamente.

Em termos de parcerias, Gutierres se comprometeu a alocar recursos para a saúde municipal por meio de emendas parlamentares. “Nosso objetivo é realizar um grande mutirão de procedimentos de saúde em Gurupi, fortalecendo a cidade como referência no sul do Tocantins”, comprometeu-se.

Além disso, Gutierres elogiou os esforços da Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, e ressaltou o trabalho coeso da gestão atual na realização de eventos culturais de destaque.

O reconhecimento pela prefeita Josi Nunes aos parlamentares que contribuíram com recursos foi igualmente sublinhado pelo deputado. “É papel de uma líder reconhecer e divulgar a ajuda à cidade, uma demonstração de governança para o bem de todos”, afirmou.

Essas declarações ocorreram após as disputas acirradas das eleições de 2020 e 2024, durante as quais Gutierres competiu direta e indiretamente com Josi Nunes. Entretanto, ao rememorar essas alianças, Gutierres ressaltou a importância de uma análise tranquila e imparcial, enquanto a política local se prepara para os desafios futuros de 2026, quando novos antagonismos podem surgir, caso sustente um enfrentamento entre a senadora Dorinha (UB), apoiada por Josi Nunes e o vice-governador Laurez Moreira (PDT).

Assim, o foco em parcerias e maturidade política deve prevalecer, guiando as ações de líderes comprometidos com o desenvolvimento da sociedade.