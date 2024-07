Dia 05 de agosto: União Brasil e aliados confirmam apoio à reeleição de Josi Nunes em Convenção com líderes políticos quando será anunciado o nome do vice

Por Redação

A pré-candidata à reeleição pelo partido União Brasil, Josi Nunes, oficializará sua candidatura em uma grande convenção partidária no dia 5 de agosto, às 16h, no Clube da Caixa, no Setor Novo Horizonte, em Gurupi. O evento reunirá importantes figuras políticas e representantes de partidos aliados, incluindo o Partido Liberal (PL), Podemos, Partido Renovação Democrática (PRD), Agir e a Federação Brasil da Esperança (FE Brasil), que abrange o Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido Verde (PV) e Partido dos Trabalhadores (PT).

Entre os convidados de destaque com presença confirmada estão a senadora Professora Dorinha, o deputado federal Carlos Gaguim, o deputado estadual Eduardo do Dertins e a deputada estadual Luana Ribeiro. O encontro promete ser um palco de união e apoio político, reunindo também diversos apoiadores e entusiastas da candidatura de Josi Nunes. Durante a convenção, Josi Nunes anunciará o candidato ou candidata a vice-prefeito que fará parte de sua chapa, ampliando a expectativa e o interesse pelo evento.