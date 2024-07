Dr. Nilo desponta como um dos principais nomes da oposição em Peixe e agenda convenção do PP para o dia 04 de agosto

Por Wesley Silas

O ex-prefeito de Peixe, o médico, Dr. Nilo Roberto Vieira (PP), emergiu como a principal liderança da oposição na cidade e anunciou a realização da convenção do Partido Progressista (PP) para o próximo dia 04 de agosto, às 18 horas, na Câmara Municipal de Peixe.

Dr. Nilo, juntamente com seu aliado e também pré-candidato a prefeito, Patiu (Republicanos), partido do governador Wanderlei Barbosa, criou um espaço nas redes sociais, denominado Café com Dr. Nilo, para compartilhar sua plataforma de governo. Nesse espaço, ele aborda diversos desafios enfrentados pelo município e propõe melhorias nas políticas públicas, com foco especial nos jovens e nos idosos. Além disso, Dr. Nilo destaca as potencialidades de Peixe, enfatizando o turismo e o agronegócio como motores essenciais para a transformação socioeconômica da cidade.

Seu grupo conta com o apoio do deputado federal e presidente do PP, Vicentinho Júnior, e busca unir toda a oposição em torno de uma proposta sólida de transformação para Peixe.

Reconhecido por sua popularidade tanto na zona urbana quanto na zona rural de Peixe, Dr. Nilo Roberto é visto como um nome leve e de boa aceitação pelos moradores, solidificando sua posição como um forte candidato nas próximas eleições.

A convenção do PP promete ser um marco significativo na corrida eleitoral, congregando apoiadores e fortalecendo a coesão da oposição em torno de um projeto comum para o futuro do município.