Eduardo Fortes busca fortalecer pré-campanha com reforços de Peso: Vieira de Melo, Luiz Celso e Emerson Alencar

Por Redação

O deputado e pré-candidato à prefeitura de Gurupi, Eduardo Fortes (PSD), intensifica sua pré-campanha com a chegada de três nomes de destaque no cenário da comunicação e marketing político estadual. Em um encontro no restaurante Cozinha do Tchê, o marqueteiro Sebastião Vieira de Melo, o publicitário Luiz Celso de Barros Júnior e o jornalista Emerson Alencar reuniram-se com Wesley Silas, editor do Portal Atitude, onde não faltou assunto sobre os bastidores do processo eleitoral em Gurupi.

Sebastião Vieira de Melo, estrategista de comunicação com vasta experiência em campanhas eleitorais, e Luiz Celso de Barros Júnior, especialista em marketing digital, assumiram papéis centrais na equipe de Fortes. Vieira de Melo traz consigo uma reputação consolidada na arte de influenciar o eleitorado, enquanto Luiz Celso promete elevar a campanha a novos patamares com suas técnicas de marketing digital.

Emerson Alencar juntou-se à equipe na Estratégia de marketing político, emprestando sua expertise à campanha. Com uma carreira marcada por notáveis contribuições na área, Alencar irá desempenhar papel crucial na elaboração em ações de marketing.

A chegada da nova equipe marca uma nova etapa na pré-campanha de Eduardo Fortes, sinalizando mudanças significativas na abordagem e execução de sua campanha. Sebastião Vieira de Melo e sua equipe iniciaram seus trabalhos na campanha de Fortes, sucedendo o experiente marqueteiro João Neto de Aguiar.