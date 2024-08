Eduardo Fortes e Juarez Moreira destacam importância do Agro em Gurupi

Por Redação

Os pré-candidatos a prefeito e vice de Gurupi, deputado Eduardo Fortes e Juarez Moreira, realizaram uma reunião, na tarde desta sexta-feira, 02, com os colaboradores do confinamento da SPI Agro. O encontro teve como objetivo relembrar a trajetória de Fortes na empresa Cooperfrigu Food e reforçar suas propostas políticas, especialmente voltadas para o setor agropecuário.

Eduardo Fortes enfatizou a importância de começar a sua caminhada pela Cooperfrigu, onde trabalhou durante 16 anos.

“Todas as vezes que começo uma jornada eleitoral, passo pela empresa que me acolheu. Precisamos fazer de Gurupi a cidade do agro, seguindo o exemplo do confinamento que gera emprego e renda para o município. Gurupi tem um enorme potencial econômico e devemos explorá-lo ao máximo”, destacou Fortes.

A SPI Agro, do grupo Cooperfrigu emprega mais de 40 colaboradores na área de carnes bovinas. A indústria de carnes de Gurupi tem posição de destaque no ranking das exportações no Tocantins.

O gerente da SPI Agro, Mosair Dias, falou sobre a constante participação do grupo na política de Gurupi, sempre promovendo a importância do agro na geração de empregos e desenvolvimento social. “O confinamento SPI Agro é de suma importância para Gurupi, contribuindo com projetos sociais que beneficiam a comunidade”, afirmou.

Tiago Martins, funcionário da Cooperfrigu há 16 anos, expressou confiança nos pré-candidatos. “Conhecemos o Eduardo há muito tempo e sabemos de sua idoneidade e compromisso com Gurupi. Como prefeito, tenho certeza que, ao lado de Juarez, a cidade só tem a ganhar, especialmente no setor agro”, concluiu Martins.