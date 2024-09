Eduardo Fortes e Juarez Moreira, reúnem-se com empresários para discutir políticas de desenvolvimento econômico de Gurupi

Por Redação

Com objetivo de discutir uma nova política econômica que impulsione o desenvolvimento de Gurupi, o candidato a prefeito Eduardo Fortes e seu vice, Juarez Moreira, realizaram na noite desta terça-feira, 10, uma grande reunião com empresários de diversos segmentos da cidade para apresentar seu plano de governo e ouvir as demandas da classe. O encontro aconteceu no Clube da Caixa, em Gurupi, e contou com a presença de empresários do comércio, indústria e serviços.

Durante a reunião, os empresários expuseram suas preocupações com a política tributária realizada pela atual administração municipal, que aumentou os impostos, como o alvará de licença e outras taxas que impactam diretamente o setor empresarial. Marcelino Barbosa de Souza, empresário do ramo de informática há 22 anos em Gurupi, desabafou a insatisfação da classe. “As taxas estão absurdas, esperamos que Eduardo faça uma reforma decente para nos ajudar a reduzir esses custos, o que permitirá gerar mais empregos e fortalecer a economia local”, afirmou.

Samuel de Aguiar Menezes, empresário do setor automobilístico há 38 anos, destacou a falta de mão de obra qualificada e a necessidade de capacitação para jovens. “Precisamos que Eduardo Fortes prepare jovens para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidades que afastem a juventude das atividades ilícitas. Com isso, toda a cidade ganha”, comentou.

Plano de governo focado na redução de impostos e fomento econômico

Eduardo Fortes aproveitou o encontro para reforçar seu compromisso com o setor empresarial, prometendo que, enviará à Câmara Municipal um projeto de lei para revogar as taxas abusivas que têm prejudicado comerciantes e empresários.

“Minha gestão será de parcerias, ouvindo as necessidades dos empresários e trabalhando para criar um ambiente mais favorável aos negócios. Precisamos planejar Gurupi para os próximos 20 anos”, disse o candidato. Ele disse que logo nos primeiros dias do seu governo enviará a Câmara Municipal o REFIS, projeto que vai viabilizar aos empresários condições favoráveis para negociação de seus débitos junto a prefeitura.

Fortes também anunciou a criação do programa “Resolve Aqui”, um órgão municipal que pretende agilizar a resolução de questões burocráticas, facilitando a vida dos empresários locais. Além disso, destacou a intenção de rever os planos de mobilidade urbana, especialmente do trevo da rua 20 devido a duplicação do trecho da BR-153, o fechamento de acessos pode prejudicar o fluxo de clientes para empresas localizadas na área.

No encontro Eduardo anunciou também a criação de um calendário de eventos para, em comum acordo com os empreendedores, estabelecer uma agenda que impulsione o turismo em Gurupi.

Expectativa de crescimento e incentivo

O deputado estadual Gutierres Torquato elogiou o plano de governo de Eduardo Fortes, ressaltando que Gurupi tem grande potencial na área do agronegócio, mas precisa de políticas que incentivem todos os setores. “Gurupi cresceu muito no agronegócio, mas precisamos expandir esse crescimento para todas as áreas, dando suporte aos empresários e atraindo novas indústrias”, afirmou.

O vice-governador Laurez Moreira, também presente na reunião, criticou a falta de crescimento de Gurupi em relação a outras cidades do Tocantins. “Já fomos a segunda maior economia do estado e agora estamos na quarta posição. Precisamos de um gestor que seja o tutor do desenvolvimento da cidade”, declarou, reforçando seu apoio à candidatura de Eduardo Fortes.

Empresários manifestam apoio a Eduardo Fortes

Ao final da reunião, os empresários tiveram a oportunidade de posicionar e questionar suas expectativas e críticas à atual gestão municipal, confirmando o apoio às propostas de Eduardo Fortes e Juarez Moreira. A reunião com a classe empresarial, foi um passo importante para alinhar as demandas do setor com o plano de governo dos candidatos, que prometeram trabalhar para que Gurupi retome sua posição de destaque econômico no estado do Tocantins.

Por: Ascom

Eduardo Fortes (PSD)

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim e Marcos Veloso