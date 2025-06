Eduardo Fortes entrega cestas básicas a instituições sociais de Gurupi

Iniciativa do deputado estadual Eduardo Fortes em parceria com o Sindicato Rural de Gurupi reforça responsabilidade social e apoio às entidades beneficentes do município.

Por Redação

“O agro tocantinense é forte, e o nosso povo é ainda mais. Essa ação é símbolo do que acredito, que podemos fazer negócios, movimentar a economia e também promover esperança. Agradeço a todos que participaram dessa ação que reforça nosso respeito e cuidado com quem mais precisa”, destacou o deputado Eduardo Fortes nesta segunda-feira, 9, durante a entrega de cestas básicas para instituições sociais, em Gurupi.

A entrega é o desfecho da ação solidária da 50ª edição da Expo Gurupi, promovida em parceria com o Sindicato Rural do município, que mobilizou a comunidade durante os dias da feira agropecuária e teve como propósito transformar a força do agro em gesto de amor ao próximo. As doações beneficiarão a APAE Gurupi, o Projeto Nina, a Casa de Apoio Nova Esperança e a Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Por meio das instituições que atuam nas frentes de saúde, educação e assistência social, a mobilização vai impactar na mesa de centenas de famílias. Para o Eduardo Fortes, essa é uma das formas mais legítimas de exercer o mandato.