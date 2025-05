Eduardo Fortes leva projeto Atletas do Amanhã a Alvorada e reforça apoio ao esporte

Evento reuniu nove times neste domingo, 4, e marcou a expansão do projeto idealizado há mais de seis anos pelo deputado estadual Eduardo Fortes.

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) marcou presença, neste fim de semana, no 1º Torneio Atletas do Amanhã, realizado no município de Alvorada. O evento esportivo reuniu nove equipes da região sul do Tocantins e destacou o papel do esporte na formação de crianças e adolescentes. A competição teve como grande campeão o time “Nunca Foi Sorte”, seguido pela equipe “Terra-Forte”, que ficou com o segundo lugar.

Idealizado há mais de seis anos por Eduardo Fortes, o projeto Atletas do Amanhã nasceu em Gurupi com o objetivo de incentivar a prática esportiva e promover a inclusão social por meio do esporte. Agora, a iniciativa começa a ser expandida para outros municípios do Tocantins, como Alvorada. “Ver essa turma se dedicando, competindo com respeito e sonhando com um futuro melhor por meio do esporte é algo que me emociona. O que está sendo feito aqui é uma semente que vai gerar muitos frutos para nossa juventude”, destacou o parlamentar.

Ao lado de Fortes estiveram os vereadores de Alvorada, presidente da Câmara Municipal Douglas Mengoni, Leonardo Rinaldi, Matheus Tavares e Djalma Falcão, todos parceiros do mandato do parlamentar e incentivadores do projeto. O torneio também teve o apoio da prefeita de Alvorada, Thaynara de Melo. Estiveram presentes o presidente do Sindicato Rural de Alvorada, Ronny César, os presidentes das Câmaras Municipais de Figueirópolis, Sanderley Ramos, e de Formoso do Araguaia, Paulo Sérgio, além da vereadora Célia, de Gurupi, e dos empresários Cardozinho e Stefferson Camargo, de Araguaçu. O evento promoveu a apresentação de artistas regionais e também alimentação aos presentes.

Atletas do Amanhã

Criado por Fortes ainda como iniciativa local em Gurupi, o Atletas do Amanhã tem como foco principal a inclusão social e o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio da prática esportiva. A ação agora integra o mandato parlamentar e já projeta novas edições em diferentes cidades do Tocantins. Em Alvorada, Eduardo Fortes mantém há dois anos o projeto das Hortas Comunitárias, que promove alimentação saudável para mais de 600 famílias atendidas pelo projeto.