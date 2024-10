Eduardo Fortes realiza último comício com grande participação popular

Por Redação

No último comício da campanha à Prefeitura de Gurupi, Eduardo Fortes e seu vice, Juarez Moreira, atraíram mais de 5 mil pessoas segundo a assessoria do candidato. O evento ocorreu ao lado da Feira da Rua 07, no centro da cidade, com grande entusiasmo da população, que demonstrou apoio ao som de slogans como “é meu prefeito” e “já ganhou”.

Durante seu discurso, Eduardo Fortes agradeceu pela receptividade recebida durante a campanha.

“Fomos acolhidos com carinho e apoio em todos os lugares por onde passamos,” afirmou. Ele ressaltou seu compromisso, caso eleito, de atender prontamente às demandas dos bairros. “Em um ano de mandato, quero que vocês reconheçam o cumprimento de nossas promessas,” declarou.

O comício também contou com o apoio de figuras influentes como o empresário Oswaldo Stival, o vice-governador Laurez Moreira e o deputado estadual Gutierres Torquato. Stival elogiou a trajetória de Fortes e seu potencial para promover o desenvolvimento de Gurupi. “Estamos iniciando uma nova fase de progresso econômico e social para a cidade,” disse.

O deputado Gutierres Torquato destacou a iminente fase de crescimento e oportunidades para Gurupi sob a liderança de Fortes e Juarez.

Juarez Moreira, em um momento emocionado, homenageou sua falecida mãe, Filó Moreira, e reafirmou seu compromisso com Gurupi. “Nossa caminhada foi marcada por sinceridade e dedicamos nosso esforço à realização dos anseios do povo,” concluiu.