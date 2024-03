Eleição 2024: Edinho Fernandes assume o Republicanos em Gurupi mostra que não terá dificuldade em formar nominata em Gurupi

Por Wesley Silas

No momento em que muitos partidos enfrentam dificuldades em formar nominatas para vereador, o Secretário Executivo da Secretaria da Educação, Juventude e Esporte e suplente de deputado estadual, Eder Martins Fernandes, conhecido como Edinho Fernandes, recebeu como missão do presidente estadual do Republicanos, governador Wanderlei Barbosa, para o partido ter boa representação na próxima legislatura da Câmara Municipal de Gurupi.

Se por um lado ainda há incertezas sobre quais partidos conseguirão formar nominatas competitivas para disputar as 17 vagas para vereador que a Câmara de Gurupi ofertará nestas eleições, o Republicanos, como diz o ditado popular, ‘chegou chegando’ e promete ter boa representatividade na Câmara de Vereadores de Gurupi.

“O objetivo é lançar uma chapa competitiva para vereador e que seja capaz de eleger de 3 a 4 vereadores. Para isso, contamos com o apoio e a força do nosso Governador Wanderlei Barbosa. Nosso objetivo é filiar pessoas dos mais diversos segmentos da sociedade, mandatários, ex-candidatos e pessoas que querem disputar eleições agora em 2024 ou mesmo apenas fazer parte do processo político.

Entre os 18 nomes que deverão disputar uma das 17 vagas de vereador pela agremiação, estão a vereadora Débora Ribeiro e outro cotado para ingressar nos Republicanos é o vereador Rodrigo Ferreira. “Vamos montar um grupo bom e vamos eleger 03 ou 04 vereadores no Republicanos”, disse Ferreira ao afirmar que está com conversas adiantadas para se filiar na agremiação presidida pelo governador Wanderlei.