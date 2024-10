Eleição 2024: Prefeita Josi Nunes e Berenice Barbosa mobilizam encontro de mulheres de Gurupi

Por Redação

Com a proposta de “Rumo à vitória”, a prefeita de Gurupi e candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), promoveu na noite de segunda-feira, 30, uma reunião com centenas de mulheres de Gurupi. O evento, realizado no centro da cidade, reuniu mulheres interessadas em conhecer mais sobre os projetos já realizados, como o Cartão Acolhe e o Programa Escritura Gurupi, ambos priorizam o público feminino. A reunião contou com as presenças de Berenice Barbosa e Simone Barbosa, irmãs do governador Wanderlei Barbosa, da Secretária Municipal da Mulher, Cristina Donato e lideranças no Estado.

Josi Nunes destacou a importância da união entre as mulheres para construir uma Gurupi cada vez mais focada nas suas causas. “Nós temos que pegar na mão das mulheres de Gurupi, apoiar e oferecer o suporte necessário para que elas tenham dignidade e mais autonomia”, disse, agradecendo o apoio incondicional à sua campanha. “Quero agradecer a presença da Berenice e da Simone por declararem apoio à nossa campanha. A ajuda de vocês torna ainda mais forte a caminhada do 44”.

E as mulheres ganharão muito mais com à reeleição de Josi Nunes, pois a prefeita vai ampliar o número de atendimentos à mulher que sofre violência doméstica; vai implantar o acolhimento e os serviços especializados para mulheres em situação de risco e vítimas de violência; realizar capacitações específicas para o público feminino de maneira a possibilitar o acesso a novas fontes de emprego e renda; implantar o programa Mulheres Criativas, para que possam desenvolver sua produção e ter renda; realizar campanhas de combate à discriminação contra a mulher; e manter todos os benefícios já conquistados em sua gestão.

Apoio de lideranças

“A Josi é como se fosse da minha família. Nela você vê transparência, respeito e caráter, por isso merece continuar onde está, cuidando do seu povo. “Ela vai continuar à frente da prefeitura e, com o nosso apoio, do governo do estado, Gurupi continuará avançando”, declarou Berenice Barbosa.

A professora Zenaide, que se uniu recentemente ao time do 44, expressou orgulho por sua decisão. “Eu escolhi o caminho certo, e ainda há tempo para todos os gurupienses dizerem sim a este projeto que visa o futuro”, afirmou.

Simone Barbosa, que tem viajado por todo o estado para reforçar o compromisso do governo com os candidatos a prefeito, destacou a relevância do nome de Josi. ‘Nós temos que dar honra a quem tem honra. O nome da prefeita Josi é comentado em todos os cantos do Tocantins, devido ao seu excelente trabalho e dedicação ao povo de Gurupi”.