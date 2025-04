Eleição 2026: “Moçada me aguarde, estou chegando”, anuncia Carlesse após afirmar que irá visita “todos os municípios do Tocantins” na pretensão de uma candidatura

Por Wesley Silas

Após desavenças recentes com o deputado Eduardo Fortes (PSD) sobre as obras do Hospital Geral de Gurupi, o ex-governador Mauro Carlesse deixou claro a sua intenção de concorrer a uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa do Tocantins. “Não se preocupem, minha presença pode incomodar alguns, mas vou em frente”, disse Carlesse, querendo ou não, é um nome que conseguiu se destacar na história política do estado, por ser o primeiro representante da região sul a presidir a Assembleia e, posteriormente, assumir o governo.

“Ouvindo as lideranças e amigos, estarei visitando todos os municípios do Estado em breve. Não se preocupem, minha presença pode incomodar alguns, mas vou em frente. O que é de Deus e do homem, ninguém pode tirar. Quem tem serviço prestado, que se apresente. Estou chegando!”, declarou Carlesse em um vídeo no reels do instagram.

Pecuarista e empresário, Carlesse possui uma personalidade considerada “osso duro e roer”, especialmente em relação às suas pretensões políticas. Apesar dos desafios judiciais que enfrentou e enfrenta, incluindo uma recente prisão, ele continua a ser uma figura que gera apreensão entre concorrentes, especialmente na região sul do Tocantins. Alguns adversários, que no passado hesitaram em confrontá-lo, agora reavaliam suas estratégias à medida que se aproximam as eleições. Um dos principais opositores é o ex-prefeito de Gurupi e atual vice-governador, Laurez Moreira, que busca apoio para sua pré-candidatura ao governo em 2026, e nos bastidores, cita o lado positivo da trajetória de Carlesse como obras como a ponte sobre o rio Tocantins em Porto Nacional e a situação fiscal do Estado deixada em seu governo. No entanto, o grande desafio, tanto para Carlesse e Laurez, apesar de serem corpos políticos antagônicos, certamente, não estarão no mesmo barco, mas, no caso do vice-governador Laurez, encontra-se como entrave a formação de grupos políticos e partidários que os respaldem para consolidar suas respectivas candidaturas, uma vez que o panorama eleitoral na região sul, com baixa densidade eleitoral, apresenta desafios na pré-candidatura do vice-governador Laurez, frente a candidatos influentes da região central e norte do estado, como a senadora Dorinha (União), Eduardo Gomes (PL) e Amélio Cayres (Republicanos).