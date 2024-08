Eleições 2024: Agressões ao Prefeito de Cariri mostram intolerância desmedida pelo poder

Um caso grave de agressão envolvendo o prefeito de Cariri, Júnior Marajó, chamou a atenção para o que não deve acontecer em uma disputa eleitoral. Como cronistas do presente, é essencial que não ajamos sem provas ou verificação dos fatos. “É inaceitável que o ódio e a agressão física prevaleçam”, afirmou Marajó em uma nota onde defende a investigação do caso para responsabilizar judicialmente os responsáveis pela confusão.

Por Wesley Silas

As agressões ocorridas neste final de semana contra o prefeito de Cariri, Júnior Marajó, são injustificáveis, e tolerá-las é ser cúmplice de uma aceitação vergonhosa do ódio e da violência em uma disputa política eleitoral, onde o valor republicano da democracia representativa não pode ser degenerado.

O caso

Um vídeo divulgado na página Gurupi Memes mostra o momento em que o prefeito desce de um veículo, abraça uma pessoa e, em seguida, é agredido. Indignada com o ocorrido, uma advogada que testemunhou as agressões considerou que Marajó, além de ser prefeito, é um cidadão, pai de família e empresário na cidade.

“Todos devem ser presos e responder nos rigores da lei. Inadmissível. Ele é, sim, prefeito. Se é adversário ou não, ele é um cidadão, pai de família, empresário que movimenta a cidade e gera empregos. Valores como respeito devem ser perpétuos, herdados de pai para filho. Ele está no exercício de representante daquela localidade. Independentemente do que ele possa ter infringido, as pessoas perderam a noção do respeito!”, declarou a advogada.

No domingo, 04, o prefeito Marajó gravou um vídeo afirmando que, enquanto conversava com amigos, foi atacado por um homem que o derrubou no chão e seu impulso foi de se defender.

“Violência nunca é o caminho, especialmente em um momento como este, onde o debate político deveria unir nossa comunidade em torno de ideais. É inaceitável que o ódio e a agressão física prevaleçam. Diante disso, quero comunicar que estou tomando as medidas legais cabíveis e registrarei um Boletim de Ocorrência, pois acredito na justiça”, afirmou o prefeito.

Investigação e repercussão

Em outro vídeo, é possível ver a chegada do prefeito Marajó, e, no lado esquerdo da filmagem, aparece seu adversário político, Valdônio Rodrigues, com um grupo de pessoas. A presença de Rodrigues no local levanta questões sobre possíveis motivações por trás do ataque, exigindo uma investigação minuciosa para apurar os fatos e evitar injustiças.

Este incidente serve como um alerta para a sociedade sobre a necessidade de manter o respeito e a civilidade nas disputas políticas, preservando os valores democráticos e o bem-estar da comunidade.