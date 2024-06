Eleições em Gurupi: Para bom entendedor, meia palavra basta, diz o ditado popular

Por Wesley Silas

A cidade de Gurupi, conhecida carinhosamente como a Capital da Amizade, está em foco devido às eleições municipais que se aproximam. O que todos esperavam ser uma disputa marcada pelo debate construtivo e pela apresentação de propostas qualificadas, agora corre o risco de descambar para ataques pessoais e pejorativos entre os candidatos.

Inicialmente, os concorrentes se destacaram pelo discurso simples e articulado, pela clareza de suas propostas e pela habilidade em usar a internet como meio de comunicação direta com os eleitores. A promessa era de uma campanha baseada na firmeza, segurança e proximidade com os eleitores .

No entanto, às vésperas do início oficial da campanha, há um clima de tensão no ar. As gafes e os deslizes verbais dos candidatos já estão sendo explorados de maneira intensa nas redes sociais. Mais preocupante ainda, surgem insinuações caluniosas em plataformas clandestinas, potencializadas pelo uso de inteligência artificial.

Diante desse cenário, resta esperar para ver como se desenrolará a eleição em Gurupi. Será que as calúnias e a negatividade tomarão o protagonismo ou os candidatos conseguirão trazer o foco de volta para um debate saudável e produtivo?

Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa disputa que promete ser intensa.