Antecipação do processo e conflitos nas eleições de 2026 geram tensões no Palácio e a cadeira que separou o governador do seu vice

Por Wesley Silas

A antecipação das disputas políticas já lança sombras sobre o Palácio Araguaia, onde o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e a primeira-dama, Karynne Sotero, mantêm uma relação morna com o vice-governador Laurez Moreira (PDT). Esse cenário ficou evidente durante o 1º Fórum de Mineração, realizado na última sexta-feira, quando uma cadeira separou os dois.

Neste evento, o governador Wanderlei estava acompanhado pelo deputado Carlos Gaguim (União Brasil), pré-candidato ao Senado, e pelos senadores Eduardo Gomes (PL) e Dorinha Seabra (União Brasil), ambos com aspirações ao Governo. Por sua vez, o vice-governador Laurez Moreira, também interessado em disputar o Governo, optou por uma chegada discreta, escoltado por assessores e líderes.

Embora a eleição ainda esteja distante, o governador tem reiterado sua decisão de permanecer no cargo até o fim do mandato, bloqueando qualquer possibilidade de transição que permitisse ao vice assuma o governo e Wanderlei se candidate ao Senado em 2026.

Em reuniões com diversas correntes políticas, o governador manifestou seu apoio à sucessão da senadora Dorinha, além de fortalecer a reeleição de Eduardo Gomes e a candidatura de Gaguim ao Senado.

Simultaneamente, Laurez tem se empenhado na construção de um novo grupo político para impulsionar sua candidatura, buscando consolidar apoio com o prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira, e com a atual prefeita, Cinthia Ribeiro (PSDB), para o Senado. Em Araguaína, ele articula com o grupo do ex-prefeito Ronaldo Dimas, e poderá contar ainda com a força política do senador Irajá Abreu (PSD), que buscará a reeleição.

Apesar das incertezas relativas a 2026, os bastidores da política estadual já fervilham com intensas articulações.