Assistente Social e técnica de enfermagem Ivanete Lima é a pré-candidata a vice-prefeita de Palmas na chapa de Júnior Geo

Por Redação

Mulher, assistente social, técnica de enfermagem, líder comunitária, pastora, servidora pública com 19 anos de atuação no Hospital Geral de Palmas (HGP). Essa é uma pequena parte do extenso currículo de Ivanete Lima (PSDB), anunciada neste sábado (10/08) como pré-candidata a vice-prefeita ao lado do Professor Júnior Geo (PSDB).

Com uma carreira dedicada ao serviço público e uma forte conexão com as comunidades dos Aurenys, na região sul de Palmas, Ivanete traz para a chapa um compromisso com a saúde e a valorização dos servidores públicos.

“Estou muito honrada e empolgada em representar o nosso grupo como pré-candidata a prefeita ao lado do nosso amigo Professor Júnior Geo, representando os servidores públicos, os profissionais da saúde e todas as mulheres de Palmas que lutam diariamente por mais espaço e reconhecimento. Nosso compromisso é com uma gestão que continue valorizando os palmenses, que promova a igualdade de oportunidades e que priorize as necessidades da nossa população. Estou pronta para o trabalho”, disse.

A escolha de Ivanete é vista como uma estratégia para ampliar o alcance do grupo, que busca representar uma diversidade de setores da sociedade, incluindo empresários, trabalhadores, servidores públicos, empreendedores, movimentos sociais e o terceiro setor. Sua presença reforça o compromisso da coligação em promover novos concursos públicos e reduzir a dependência de apadrinhamentos políticos, garantindo maior transparência no serviço público.

“Estou extremamente feliz em ter a Ivanete ao meu lado e ao lado da nossa coalizão nessa jornada. A escolha foi resultado de muitos diálogos dentro do grupo, o que foi fundamental para garantir que o melhor nome fosse escolhido, e foi exatamente isso que aconteceu. Ivanete traz uma experiência muito importante na saúde pública, uma conexão genuína com a comunidade e, acima de tudo, um forte compromisso com a valorização das pessoas”, destacou.

Mulheres

A chapa, que também destaca o papel feminino, se diferencia por ter o maior número de mulheres pré-candidatas a proporcionais entre todos os postulantes, com Ivanete sendo uma das figuras centrais dessa representação.

Biografia

Ivanete Lima nasceu em 22 de novembro de 1975 na zona rural de Dois Irmãos e viveu sua infância em Miracema do Tocantins. Em 1995, mudou-se para Palmas, onde iniciou sua jornada profissional em diversas áreas, como diarista, agente de saúde, e técnica de enfermagem. Formou-se em Assistência Social pela Universidade do Estado do Tocantins (UNITINS).

Dedicou 19 anos de sua carreira ao HGP, onde também se envolveu ativamente na defesa de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. No Aureny IV, região Sul de Palmas, atuou como Vice-Presidente da Associação de Moradores, dedicando-se ao desenvolvimento comunitário e à defesa dos direitos dos moradores da região. Além de sua atuação profissional, Ivanete também é Pastora da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, onde desempenha atividades pastorais, administrativas, e coordenação de eventos.