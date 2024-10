AVECOM exige “respeito mútuo” entre candidatos no próximo debate transmitido pela TV Anhanguera

Por Redação

A Associação dos Veículos de Comunicação do Tocantins (AVECOM), representada pelo presidente Alex Câmara, publicou uma carta (leia a eixo) endereçada aos candidatos à Prefeitura de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos) e Janad Valcari (PL).

No documento, a entidade ressalta a importância do debate democrático para decisões mais conscientes dos eleitores e solicita que os candidatos mantenham uma postura respeitosa, centrada na apresentação de propostas concretas.

O próximo debate entre os candidatos ocorrerá nesta sexta-feira, 25 de outubro, às 22h, com transmissão ao vivo pela TV Anhanguera. A mediação será conduzida pela jornalista Graziella Azevedo, da TV Globo São Paulo.

Conforme regras divulgadas pela emissora, o debate será dividido em quatro blocos, alternando entre temas livres e específicos, além das considerações finais. No primeiro e terceiro blocos, os candidatos terão 20 minutos ao todo, com 10 minutos para cada um gerenciar seu tempo. Nos blocos com temas predeterminados, cada candidato escolherá entre seis temas propostos e terá cinco minutos para debater com o oponente.

Caso um dos candidatos não compareça, uma entrevista de 25 minutos será realizada com o presente, abordando os mesmos temas dos blocos programados. É importante destacar que Janad Valcari não participou dos debates do primeiro turno, porém esteve presente no primeiro debate do segundo turno.

A expectativa é que o evento proporcione um diálogo produtivo e ajude os eleitores a conhecerem melhor as propostas de cada candidato, conforme enfatiza a carta da AVECOM.