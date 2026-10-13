Campanha de Dorinha reformula estratégia, foca no corpo a corpo e busca ampliar vantagem no Sul do Estado

Por Wesley Silas

GURUPI (TO) – Com o início do segundo turno na disputa pelo Governo do Tocantins, a campanha da senadora Professora Dorinha (União Brasil) passou por uma reestruturação estratégica no comando e nas ações de rua. Sob a coordenação do senador Eduardo Gomes (PL), a candidatura redefiniu prioridades para focar na mobilização direta com o eleitorado, em contraposição à composição de palanques amplos que passou a ser adotada pela candidatura de Vicentinho Júnior (PP) no segundo turno. Em Gurupi, a articulação busca consolidar a liderança obtida no primeiro turno por meio de atos regionais e encontros segmentados, como o evento “Mulheres de Voz e Vez”, marcado para esta terça-feira (13).

Reorganização estratégica e foco no eleitor

A chegada de Eduardo Gomes à coordenação da campanha de Dorinha resultou na alteração da equipe de produção e na mudança do formato dos atos políticos. A nova orientação prioriza o contato direto e o corpo a corpo com os eleitores, reduzindo a centralidade de grandes comícios focados prioritariamente em palanques com lideranças políticas tradicionais.

A estratégia visa responder ao movimento da campanha adversária. No segundo turno, Vicentinho passou a agregar apoiadores de diferentes correntes ideológicas e partidárias, alterando a linha discursiva do primeiro turno. Em resposta, a coordenação de Dorinha busca atuar nos pontos de fragilidade do adversário e reforçar a presença nas ruas e nas redes digitais.

Articulação política na região Sul

Como parte da nova fase de mobilização na região Sul do Tocantins, o deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (União Brasil), reuniram equipes e lideranças locais na última sexta-feira (8), no escritório político do parlamentar. O objetivo da reunião foi alinhar as ações para o segundo turno no município e nas regiões Sul e Sudeste.

No primeiro turno, Dorinha liderou a votação no Estado com 45,52% dos votos válidos, enquanto Vicentinho registrou 43,94%. A coordenação regional em Gurupi trabalha com a meta de ampliar essa margem de votos.

Durante a reunião, Eduardo Fortes destacou os recursos destinados pela senadora ao município e convocou os apoiadores a manterem o ritmo de visitas e abordagens aos eleitores.

Mobilização do eleitorado feminino

Outra frente da estratégia é o engajamento do eleitorado feminino. Gurupi sedia nesta terça-feira (13), às 19h, na Maçonaria da Rua 8, o Encontro das Mulheres, com o tema “Mulheres de Voz e Vez”. O evento reúne lideranças políticas, empresárias e representantes comunitárias.

Entre as presenças confirmadas estão a prefeita Josi Nunes e as deputadas estaduais Claudia Lelis e Kátia Chaves. O ato integra a série de encontros regionais voltados ao fortalecimento da candidatura de Dorinha junto às eleitoras do estado.

Leitura pragmática do cenário do segundo turno.