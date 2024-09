Coligação Gurupi Está em Boas Mãos pede na Justiça a cassação e inelegibilidade de Eduardo Fortes e do vice por abuso de poder e compra de votos

Por Redação

A Coligação Gurupi Está em Boas Mãos protocolou uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra Eduardo Fortes, e seu candidato a vice-prefeito, Juarez Salim Moreira, solicitando a inelegibilidade dos investigados para esta eleição e para os próximos oito anos, além da cassação dos registros de candidatura, ou dos diplomas, pela prática de propaganda antecipada, abuso de poder econômico e político, captação ilícita de votos, e entrega de benefícios aos eleitores em período vedado.

Confira a íntegra da ação

Nos autos da ação, a Coligação demonstra – com provas robustas e produzidas pelo próprio candidato, que cometia as irregularidades e postava nas redes sociais –, o uso de recursos financeiros aparentemente ilimitados pelos investigados e a participação de autoridades de alto escalão do governo estadual, o que configura abuso de poder político. As práticas são incompatíveis com a proposta de mudança defendida pela coligação adversária.

A ação também solicita o depoimento de testemunhas, como Paulo Sérgio Mikoczak, presidente da Associação Social Esportiva Fortes e Agricultura Familiar do Estado do Tocantins (ASEFAFTO), e João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi, além de informações do Governo do Estado do Tocantins e à Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins para que apresentem relação de emendas e valores liberados para a ASEFAFTO e/ou projeto Horta Comunitária e Copa do Craque, bem como para os eventos Gurupi Moto Show, 1ª Semana do Cavalo, Guru Folia, Jales Shows Vaquejada, bem como ao Sindicato Rural de Gurupi demonstrando autor do pedido, apoiadores, valores, destinação e condições e prazos para utilização.

A Coligação também pede a aplicação de multas, considerando a gravidade das condutas denunciadas.

Fonte: Ascom da Coligação Gurupi Está em Boas Mãos